viernes 5 de diciembre 2025

Legislación

Ley de Transporte: los diputados revisaron los 81 artículos, se aceptaron los cambios y se tratará el jueves

Los miembros de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) se reunieron por última vez este viernes, junto con el equipo de la Secretaría de Transporte y otros diputados. Todo indica que estarían los votos para la sesión del 11 de noviembre.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-12-05 at 7.52.17 PM

La Cámara de Diputados terminó de revisar el proyecto de la Ley de Transporte. Este viernes, los miembros de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), más los presidentes de bloque, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte y examinar (y arreglar) los 81 artículos que contiene el escrito. Los legisladores se llevaron el compromiso por parte del Ejecutivo de que este fin de semana pasará el proyecto terminado, por lo que todo indica que llegarán a la sesión del jueves con una decisión tomada.

A lo largo de esta semana, hubo dos reuniones maratónicas en las que se revisó toda la ley. En la primera solo llegaron al artículo 30, ya que la discusión se trabó debido a que hubo varias objeciones del justicialismo, sobre cuestiones de terminología y por una supuesta falta de aclaración en algunos puntos.

Las reuniones prosiguieron este viernes, cuando se terminó de revisar toda la ley. Según indicaron fuentes legislativas, el oficialismo se llevó el proyecto con las observaciones realizadas y se comprometieron a enviar el proyecto este fin de semana.

Cabe recordar que LAC se reúne todos los lunes, por lo que, en una primera instancia, el proyecto no podría salir con despacho favorable de esta comisión debido a que este lunes es feriado. Sin embargo, los diputados dejaron abierta la posibilidad de que la reunión sea el martes antes de la labor parlamentaria, lo cual habilitaría la chance de que salga con despacho, y finalmente se trate en el orden del día.

Entre tantas dudas, sí hay algo seguro: este 11 de noviembre, sea sobre tablas o en el orden del día, la ley de tratará, dado que ya tiene una moción de preferencia para que así sea. Todo indica que el oficialismo cuenta con los votos para que sea aprobada, ya que el bloquismo y Franco Aranda prestarían el apoyo sobre la misma (siempre y cuando estén aplicadas las modificaciones planteadas).

