El fútbol sanjuanino analizó los rivales de la Selección Argentina: del "está obligado" al "es un grupo accesible"

El sorteo del Mundial, realizado este viernes en Washington D.C., terminó con todas las especulaciones y dejó claro cuál será el recorrido inicial de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni ya conoce a sus rivales y empieza a perfilar su camino en la fase de grupos, la primera carta de presentación. La opinión de los expertos sanjuaninos.

El anuncio de que Argentina compartirá zona con Argelia, Austria y Jordani encendió rápidamente el debate en el ambiente futbolero. Desde cómo ven al equipo hasta los que consideran que se trata de un grupo accesible. Lo que dijeron.

Lolo Palacios - Periodista y relator de fútbol

"No nos podemos olvidar que Argentina perdió el primer partido en Qatar frente a Arabia Saudita. Tiene una Selección que uno suponía no debía tener problemas y le terminó ganando. Entonces, no deja de ser sorpresa. Creo que no debería tener problema para pasar de fase. Noruega lo tiene a Haaland. Ese grupo me genera expectativa, después está el H también donde está España y Uruguay, dos selecciones fuertes; Y ahí aparece Arabia también, que bueno, fue quien le ganó la Selección a Argentina, pero entre España y Uruguay ese grupo también me genera expectativa. Y después también Brasil, que está con Marruecos. Yo siempre destaco el crecimiento de las elecciones africanas, que me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Y más sabiendo que viene de ser campeón mundial juvenil. Me parece que las expectativas quizás están en los grupos".

Emanuel Castillo - Jugador Paso de Los Andes (Albardón)

"El grupo de Argentina creo que es muy accesible por el momento que está pasando la Selección, obviamente es candidata no solamente a clasificar sino a poder repetir lo que hizo en el último Mundial. Creo que no tendría problemas en pasar de ronda. Lo más fuerte que puede tener en el grupo sería Argelia, es una de las selecciones que crecieron mucho los últimos años. Después el Grupo H, con España y Uruguay, va a ser muy lindo de ver, al igual que el Grupo I con Francia liderando, dónde tendrá a Noruega como gran oponente y Senegal que siempre complican y tienen buen fútbol. Después, los demás grupos creo que están muy divididos".

Ariel Cabrera DT (Atlético Minero - Femenino)

"El grupo que nos tocó, muchos dicen que es complicado, pero a su vez es un grupo bastante lindo para Argentina, accesible, pero hay que tener mucho cuidado como ser este Austria, que tiene jugadores fuertes: varios juegan en el Bayern Munich, en el Borussia, algunos en España. Después, Argelia es el equipo africano campeón. Ese equipo le ganó a equipos acá de América y tuvo un partidazo con México. Yo creo que va a estar Argentina primero y lo demás va a estar entre entre Argelia y Austria. En lo que sería el grupo C donde está Brasil, está con Marruecos y Escocia y el otro equipo a designar; no viene muy bien, ojo que Marruecos, como dijo hace muchísimo Bilardo, iba a ser una potencia y no se equivocó ya que fueron los campeones de sub-20 mundial".

Carlos Montesino DT (Del Bono - Inferiores y Academia Rawson - Femenino)

"A Argentina le tocó un grupo accesible dentro de lo normal del fútbol. Tenemos buenos antecedentes con amistosos. Creo que es un grupo accesible, pero a esto hay que jugarlo porque está todo parejo. Donde verdaderamente comienza el Mundial es en la segunda fase y va a ser bastante duro. Lo veo bien a Argentina, tiene un equipo bien formado y seguramente en el inicio del campeonato va a ser que ellos transiten con tranquilidad. Me parece que hay mucho para pensar, pero si hoy que con esto comenzamos es un buen inicio. El fútbol no tiene lógica y siempre vamos más allá".

Lucas Jofré - jugador (Defensores de Belgrano Villa Ramallo)

"Creo que nos tocó en la previa un grupo por decir accesible, pero bueno, no nos podemos confiar porque nos puede pasar lo que nos pasó en el 2022 con Arabia Saudita, que estábamos confiados que ganábamos tranquilos y terminamos perdiendo; así que yo creo que hay que ir con la guardia alta y más con esos equipos que por ahí te relajas un poco y después lo terminas pagando caro. En la previa es un grupo accesible que deberíamos pasar y después se va a complicando un poco más.