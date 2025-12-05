viernes 5 de diciembre 2025

Pronóstico

Elevaron a naranja el alerta por tormentas en San Juan, para la noche de este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que podría llover durante todo el fin de semana, con variada intensidad. ¿Será?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Distintos departamentos de San Juan, en alerta naranja por tormentas durante la noche de este viernes.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el alerta meteorológica por tormentas en distintas zonas de San Juan. La nueva advertencia rige para la noche de este viernes, en el Gran San Juan y alrededores. Sumado a eso, el SMN anuncia que se registrarán lluvias aisladas de variada intensidad en distintas zonas de la provincia, durante todo el fin de semana.

Según indica el reporte, el nuevo alerta incluye a los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento y la zona de la Precordillera sanjuanina.

image

Según advierte el reporte, el nivel Naranja marca que, “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

Mirá el detalle con las condiciones del tiempo y las temperaturas previstas durante el fin de semana en el Gran San Juan y los departamentos aledaños:

image
image
image

Los consejos a tener en cuenta ante tormentas, según la Dirección de Protección Civil

En casa

- Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos.

- Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.).

- Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.

- Use calzado aislante.

- Desenchufar los artefactos eléctricos.

- No saque la basura.

- Cierre y asegure las ventanas y puertas.

- Mantenga las mascotas en lugar protegido.

Si puede quedarse en su casa, hágalo; evite la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.

Tenga preparado el kit familiar de emergencia, que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado.

En la vía pública

- No transites por calles inundadas.

- Ingresar a un lugar de resguardo.

- En vehículo, circula con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la -velocidad más de lo permitido.

- No obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas.

- No transites por calles anegadas.

- Lavarse las manos en la preparación de alimentos y después de tocar artículos contaminados con agua de inundación.

- Beber agua hervida o embotellada.

- Si está lesionado, lave las heridas con agua limpia y jabón. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo

- Permanecer a resguardo y procurar no salir.

- Tener en cuenta que los golpes de este fenómeno pueden afectar y poner nerviosos a los más chicos, a los adultos mayores y las mascotas, por lo cual es importante conservar la calma.

- Una vez que la tormenta terminó, verificar el estado de aquellos elementos más susceptibles como techos, cañerías o ventanas. Si se observan daños graves que puedan poner en riesgo tu vida o la de tus vecinos, ponerse en contacto con los entes oficiales.

- Seguir atento a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo

- Mantener la calma: el ruido de las chapas y cristales golpeados puede asustar.

- No frenar ni detenerse, pero reducir la velocidad ya que este tipo de fenómenos reduce el nivel de adherencia de los neumáticos.

- Es posible que el parabrisas o la luneta trasera se puedan dañar. De cualquier modo, los automóviles están preparados para esto, con cristales laminados, por lo cual no entrará granizo ni cristales, sino que se trizará.

- Tener en cuenta que el granizo suele darse en una zona concreta, por lo cual es mejor continuar el recorrido con precaución.

