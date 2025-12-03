Francia suspende el tradicional concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos por una "altísima" alerta terrorista

En Francia temen “altamente un ataque terrorista en los mercados de Navidad “y este miércoles han suprimido el tradicional concierto del 31 de diciembre en los Campos Elíseos, por orden de la prefectura de la policía. Hay una “altísima” alerta terrorista.

Ante la amenaza terrorista, el ministro del interior Laurent Núñez pidió, en un telegrama, mayor seguridad en los mercados navideños.

En el telegrama enviado a los prefectos este miércoles, el ministro Núñez abordó la "altísima" amenaza terrorista y el hecho de que los mercados navideños “sean un objetivo”.

Citó como ejemplos el atentado en el mercado navideño de Magdeburgo, en Alemania, el 20 de diciembre del año pasado, que dejó cinco muertos y casi 200 heridos. También el atentado en el mercado navideño de Estrasburgo el 11 de diciembre de 2018, que dejó cinco muertos y 11 heridos.

Movilizan a los servicios de Inteligencia

Ante esta amenaza terrorista, Laurent Núñez pidió a los prefectos que garanticen la movilización de los servicios de inteligencia "para detectar, prevenir y, en caso necesario, frustrar las amenazas terroristas".

Una "presencia disuasoria" de las fuerzas del orden fue exigida.

El ministro del Interior instó a una vigilancia especial en la gestión del tráfico peatonal para optimizar su protección y control. También pidió la emisión de "órdenes de prohibición y restricción de estacionamiento y tráfico" para eventos de gran envergadura, así como el uso extensivo de la videovigilancia.

Se abrió una investigación, tras el descubrimiento de un arma de fuego cerca del mercado navideño de Estrasburgo.

Estas instrucciones se aplican no solo a las fuerzas del orden, sino también a todos los actores del sistema de seguridad, incluyendo a los funcionarios electos locales, las empresas de seguridad privada, los operadores de transporte y las asociaciones presentes en estos eventos.

Además de estas medidas, Laurent Nuñez desea que las fuerzas del orden, así como el personal militar de la Operación Centinela, garanticen una presencia visible y disuasoria.

Cancelan el concierto en los Campos Elíseos

Si hay una festividad tradicional en Paris es el concierto el 31 de diciembre sobre la avenida de los Campos Eliseos. Ahora fue cancelado por decisión de la prefectura de Paris “por razones de seguridad” .

La decisión provocó la indignación de varios políticos parisinos, más allá de sus vinculaciones políticas.

Este miércoles 3 de diciembre, Bruno Retailleau, presidente del Partido Republicano, y el ex primer teniente de alcalde de París, Emmanuel Grégoire (Partido Socialista), criticaron duramente la decisión de la prefectura de policía.

"Desafortunadamente, en Francia, hay tal descenso a la barbarie que todo se convierte en pretexto para la violencia", declaró Bruno Retailleau en Sud Radio este miércoles por la mañana.

Sin embargo, aunque estos eventos "presentan riesgos para la seguridad", el presidente republicano cree que "no debemos ceder".

"La decisión de la alcalde de París es mala", insistió, argumentando que debe haber "momentos para celebrar". "¿No es el mayor riesgo, más bien, dejar de celebrar ciertas fechas que nos permiten unirnos?" "¿Por qué?", se preguntó el exministro del Interior.

Sin embargo, en los pasillos del Ayuntamiento se señala que esta decisión la tomó la prefectura de Paris y no su alcalde, Anne Hidalgo.

FUENTE: Clarín