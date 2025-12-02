martes 2 de diciembre 2025

Brote

Chile emitió una alerta sanitaria por sarampión y lo atribuyó al "aumento de casos en Argentina"

La Ministra de la Secretaría General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo Dowling expresó que "Hemos presenciado el aumento de los casos de sarampión en Argentina y eso nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que llegue a nuestro país"

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de Chile emitió este lunes una alerta epidemiológica producto del aumento de casos de sarampión en Argentina e hizo un llamado a reforzar la vacunación. "El llamado es claro a no caer en estas campañas antivacunas, no creerse ese cuento y la desinformación", pidió la Ministra de la Secretaría General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo Dowling.

"Hemos presenciado el aumento de los casos de sarampión en Argentina y eso nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que llegue a nuestro país. Por eso el reforzamiento del llamado a la toma de conciencia de la vacunación", indicó la funcionaria chilena en conferencia de prensa.

En ese sentido, Vallejo Dowling vinculó el incremento de la enfermedad en el país con "las bajas coberturas de vacunación" en Argentina. "Hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y, al mismo tiempo, reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile", insistió.

Y lamentó: "La desinformación que se propaga lamentablemente, incluso en otros países del norte muy fuertemente, de autoridades, incluso a nivel sanitario, que llaman a no creer en la importancia y los efectos que tiene la vacuna. O incluso lisa y llanamente son antivacunas. Esto genera lamentablemente efectos en la salud pública, en la vida de las personas y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece".

En noviembre, las notificaciones de sarampión en Argentina habían superado los 3.100 casos en 40 semanas, aunque solo se confirmaron 35 casos positivos.

Recientemente, se supo que cuatro integrantes de una misma familia ingresaron a la Argentina en micro contagiados de sarampión. Habían viajado antes a Bolivia para participar de actividades sociales en espacios cerrados y, según contaron, allí había personas sintomáticas. Viajaron en tres micros que pasaron por Retiro.

Ahora, las autoridades sanitarias lograron reconstruir el recorrido que hicieron estas personas, para que aquellos pueden haber compartido el micro y hayan sido contactos potencialmente expuestos estén al tanto de la situación y puedan reconocer cualquier síntoma de esta enfermedad, que es muy contagiosa.

