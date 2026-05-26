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Un temblor de 6,9 afectó el norte de Chile, se sintió hasta en Perú y dejó dramáticas imágenes

El sismo tuvo epicentro cerca de Calama, provocó cortes eléctricos y generó réplicas en el norte chileno, aunque sin daños graves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las impactantes imágenes del terremoto que afectó el norte de Chile este lunes.

Las impactantes imágenes del terremoto que afectó el norte de Chile este lunes.

Un fuerte sismo de magnitud 6,9 sacudió este lunes el norte de Chile y se percibió en regiones del sur de Perú. El movimiento, con epicentro cerca de Calama, generó alarma, interrupciones parciales del servicio eléctrico y varias réplicas, aunque las autoridades descartaron víctimas, daños estructurales y riesgo de tsunami.

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El fuerte temblor se registró a las 17:52 de este lunes, en la región chilena de Antofagasta y se sintió con intensidad en distintas zonas del norte del país, además de alcanzar localidades del sur de Perú.

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Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama, con una profundidad de 114 kilómetros. El temblor también fue percibido en las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama e incluso en sectores más alejados, como Coquimbo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó en un reporte preliminar que no se registraron personas heridas ni daños en infraestructura crítica. Sin embargo, medios locales reportaron interrupciones parciales del suministro eléctrico en áreas cercanas al epicentro.

Tras el movimiento principal, las autoridades detectaron al menos cinco réplicas en la misma zona, con magnitudes que oscilaron entre 3,4 y 4,3.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El fuerte sismo de magnitud 6,9 que sacudió el norte de Chile también se sintió en el sur de Perú y dejó impactantes imágenes del momento. El epicentro fue cerca de Calama y, aunque hubo cortes de luz y varias réplicas, las autoridades descartaron víctimas y riesgo de tsunami. Mirá los videos del alarmante momento Más info en @tiempodesanjuan #chile #sismo #temblor #videos #tiempodesanjuan"
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En paralelo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas del país. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron escenas de tensión en distintas ciudades del norte chileno, aunque también reflejaron que la actividad en zonas costeras continuó con relativa normalidad tras el sismo.

El movimiento telúrico también se sintió en el sur de Perú, especialmente en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa. El Centro Sismológico Nacional peruano estimó la magnitud en 6,5 y confirmó que tampoco se reportaron víctimas ni daños materiales.

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