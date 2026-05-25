Irán decidió reabrir el acceso internacional a internet

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó restablecer el acceso a internet, luego de casi tres meses de bloqueo, informaron el lunes las agencias Fars y Tasnim citando a una fuente del Ministerio de Comunicaciones.

Según informaron las agencias de noticias iraníes, “el decreto destinado a restablecer el acceso a internet a su estado anterior a enero fue comunicado al Ministerio de Comunicaciones por el presidente”, reportaron las cadenas estadounidenses CNN y CBS News.

La mayoría de los iraníes no han podido acceder a internet durante 87 días, según informó el lunes el observatorio de internet NetBlocks.

Irán comenzó a restringir el acceso a internet a finales de diciembre de 2025, según NetBlocks y otros grupos de monitoreo, tras manifestaciones masivas contra el Gobierno impulsadas inicialmente por el aumento vertiginoso de la inflación, el colapso de la moneda y una crisis económica cada vez más profunda.

Tras el restablecimiento gradual de las conexiones, Teherán impuso un nuevo bloqueo con el reinicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

En una publicación en X el lunes, NetBlocks dijo que el apagón había durado más de 2.064 horas y había “eliminado cualquier transparencia en torno a las ejecuciones”, al tiempo que se sumaba a lo que describió como “condiciones inhumanas e incertidumbre diaria” que enfrentan los críticos y disidentes encarcelados.

Según la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní, la orden entrará en vigor el martes.