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Medio Oriente

Conversaciones de paz: Para Irán, el acuerdo está lejos

El portavoz de la cancillería iraní señaló que las diferencias con Estados Unidos "son profundas y numerosas".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró el viernes que las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos no están cerca de un acuerdo.

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“El proceso (diplomático) en curso y la presencia de altos funcionarios pakistaníes en Teherán no significan que hayamos llegado a un punto de inflexión o a una situación decisiva”, dijo Baghaei a la televisión estatal IRIB.

“No podemos decir que hayamos llegado a un punto en el que un acuerdo esté cerca; no necesariamente, ese no es el caso”, afirmó, señalando que las diferencias entre Irán y Estados Unidos son profundas y numerosas, y que la diplomacia requiere tiempo.

Baghaei enfatizó que las conversaciones tienen como objetivo poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, y agregó que el programa nuclear iraní no está en la agenda en esta etapa, según informó Xinhua.

La situación del estrecho de Ormuz y los ataques estadounidenses contra buques vinculados a Irán también deben revisarse y discutirse, dijo. El viernes, Al Arabiya, citando fuentes informadas, informó que un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos incluiría nueve cláusulas.

El borrador incluye un alto el fuego inmediato, integral e incondicional en todos los frentes, garantías contra ataques a infraestructura militar, civil o económica, cese de operaciones militares y el fin de la guerra mediática, según Al Arabiya.

El borrador también estipula el respeto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos, la libertad de navegación en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, y el establecimiento de un mecanismo conjunto de monitoreo y resolución de conflictos, agregó.

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