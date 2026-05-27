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Video viral de un supuesto OVNI en Colombia genera debate en redes sociales

Las imágenes de un objeto luminoso captadas por una familia reavivaron las teorías sobre fenómenos aéreos y dividieron opiniones en internet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un video de un ovni captado en Colombia causa debate en las redes sociales.

Un video de un ovni captado en Colombia causa debate en las redes sociales.

Un video viral sobre el supuesto avistamiento de un OVNI en Colombia desató una fuerte discusión en redes sociales, luego de que una familia registrara un objeto brillante en el cielo. Mientras algunos usuarios consideran que podría tratarse de un fenómeno extraordinario, otros sostienen que sería un globo artesanal, habitual en varias zonas del país.

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El video difundido en redes sociales durante el 24 de mayo de 2026 puso en discusión los supuestos fenómenos aéreos no identificados en Colombia. Las imágenes, grabadas por una familia desde un restaurante, muestran un objeto luminoso suspendido en el cielo que rápidamente se convirtió en tendencia y generó múltiples interpretaciones entre los usuarios.

La grabación, de 53 segundos de duración, deja ver un pequeño punto brillante sobre un cielo despejado. Según quienes registraron la escena, el objeto cambiaba de forma y tenía una “esferita amarilla”, detalle que despertó curiosidad entre las personas presentes, varias de las cuales utilizaron sus celulares para observarlo con mayor detenimiento.

Durante el video también se escuchan expresiones de sorpresa y frases como “Gracias por su presencia”, mientras algunos testigos reaccionan de manera espiritual ante lo que consideran un hecho inusual.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Un supuesto OVNI visto en Colombia se volvió viral en redes sociales y generó todo tipo de teorías. El video, grabado por una familia, muestra un objeto luminoso en el cielo y ya divide opiniones entre quienes hablan de un fenómeno extraño y quienes aseguran que sería un globo artesanal. Aunque no se confirmó la ubicación exacta, usuarios mencionan Medellín y Envigado entre los posibles lugares del avistamiento. Más info en @tiempodesanjuan #OVNI #colombia #videoviral #redessociales #tiempodesanjuan"
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Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto donde ocurrió el supuesto avistamiento. Sin embargo, en redes sociales varios usuarios mencionaron sectores de Medellín y Envigado, zonas reconocidas por la tradición de elevar globos artesanales de aire caliente.

El material audiovisual acumuló miles de reproducciones en pocas horas y provocó opiniones divididas. Mientras algunos internautas sostienen la hipótesis de un posible OVNI, otros afirman que el objeto observado correspondería a un globo solar o artesanal, una práctica común en distintas regiones de Colombia.

Entre los comentarios más compartidos en plataformas digitales aparecen mensajes como: “No es nada paranormal”, “Nunca han visto un globo solar” y “Esos globos son muy comunes en Medellín”.

El caso volvió a instalar el debate sobre los fenómenos aéreos y la facilidad con la que este tipo de contenidos se viralizan en redes sociales, especialmente cuando no existen explicaciones concluyentes sobre las imágenes registradas.

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