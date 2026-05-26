Soberanía Blindada: Alemania y Francia pactan un "doble mando" sobre la mayor fábrica de tanques de la UE

En un movimiento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha decidido adquirir el 40% del consorcio de defensa KNDS , igualando la participación de Francia y estableciendo un control estatal conjunto sobre el mayor fabricante de carros de combate del continente. Esta operación, valorada en aproximadamente 8.000 millones de euros , marca un giro histórico en la política industrial de Berlín, que pasa de una participación pasiva a un rol de mando directo sobre sus "joyas de la corona" militares.

Tenso momento El pedido por las Islas Malvinas que hizo el embajador en Francia y la nota adhesiva que evitó un incidente diplomático

KNDS , resultado de la fusión entre la alemana KMW y la francesa Nexter, es el corazón del rearme terrestre europeo. Sus productos estrella, el tanque Leopard 2 y el obús autopropulsado Caesar , se han vuelto indispensables tras la invasión rusa de Ucrania. La entrada de Alemania en el capital busca no solo financiar la expansión productiva, sino garantizar que las decisiones sobre exportaciones y adjudicación de tecnología se tomen exclusivamente en los despachos de París y Berlín, blindándolas frente a inversores o potencias externas.

El acuerdo político prevé una salida a Bolsa inminente, tras la cual ambos gobiernos reducirán su paquete al 30% en unos años, pero manteniendo derechos de voto idénticos para que las decisiones clave solo puedan adoptarse de forma conjunta. Este modelo de "participación cruzada", inspirado en el éxito de Airbus, busca evitar que el peso político de Berlín se diluya ante accionistas institucionales.

Sin embargo, el movimiento no está exento de desafíos. Analistas y directivos de la propia empresa advierten que la presencia de dos gobiernos en el accionariado podría politizar decisiones industriales críticas en un momento donde se requiere agilidad para responder a la demanda. Además, persiste la duda sobre la eficiencia de los recursos, dado que Francia y Alemania aún mantienen proyectos paralelos que podrían generar duplicidades costosas.

A pesar de las críticas, la señal geopolítica es clara: en un mundo marcado por la inestabilidad en el flanco este de la OTAN, Europa —liderada por su eje central— ha decidido que la soberanía nacional y la seguridad continental dependen de quién tiene la llave de las fábricas de tanques. Como señalan los expertos, el tanque sigue siendo un elemento "irreemplazable" en la guerra moderna, y ahora su futuro está más que nunca bajo control estatal.