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Mundo animal

¡Una ternura!: descubren nueva especie de diminuto pulpo azul en las islas Galápagos

Es única en su tipo, según los investigadores. Tiene el tamaño de una pelota de golf.

Por Agencia NA
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Una nueva especie de diminuto pulpo azul de aguas profundas fue hallada en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, conocido por las famosas islas del mismo nombre y ubicado a unos 1.000 kilómetros de la costa continental del país, informó este martes la Fundación Charles Darwin (FCD).

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La entidad indicó en un comunicado que el hallazgo fue anunciado por científicos de la FDC en colaboración con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y expertos internacionales, y corresponde a una especie de pulpo única en su tipo.

Precisó que la nueva especie, denominada "Microeledone galapagensis", fue encontrada a 1.768 metros de profundidad cerca de la isla Darwin, en el extremo norte del archipiélago ecuatoriano.

El diminuto ejemplar, de aproximadamente el tamaño de una pelota de golf, fue observado por primera vez durante una expedición científica realizada en 2015 a bordo del buque E/V Nautilus, mediante el uso de un vehículo submarino operado remotamente (ROV) equipado con cámara.

"¡Es diminuto!" y "¡Es azul!", exclamaron los investigadores al detectar al animal en las imágenes captadas por el ROV mientras exploraban el fondo marino cercano a una montaña submarina, reseñó la FCD, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Ante la dificultad para identificarlo, la FCD contactó a la experta en pulpos Janet Voight, curadora emérita de invertebrados del Field Museum de Chicago y autora principal del estudio. La FCD señaló que, debido a que solo existía un espécimen, el equipo científico evitó diseccionarlo para preservar su integridad.

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En su lugar, recurrieron a tecnología de tomografía computarizada para crear un modelo tridimensional del animal y estudiar sus órganos internos sin dañarlo. Los escaneos permitieron observar detalles anatómicos clave, como la boca y otros órganos internos, confirmando que se trataba de una especie nueva para la ciencia.

Para la comunidad científica, el hallazgo representa un avance importante en el conocimiento de los ecosistemas de aguas profundas de Galápagos, considerados aún poco explorados.

Las islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Albergan numerosas especies endémicas que inspiraron al naturalista inglés Charles Darwin en el desarrollo de su teoría de la evolución de las especies.

FUENTE: Agencia NA

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