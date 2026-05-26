martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciencia

La NASA presenta un plan para una base que permita la presencia humana sostenida en la superficie lunar

La base servirá como centro para la ciencia, las demostraciones tecnológicas y la exploración.

Por Agencia NA
image

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) presentó el martes su iniciativa de Base Lunar, detallando los planes para establecer una presencia humana permanente cerca del Polo Sur de la Luna como parte de su programa de exploración Artemis.

Lee además
acusaron a los astronautas de artemis ii de fingir el viaje a la luna: dejen de mentir
Redes

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir el viaje a la Luna: "Dejen de mentir"
soberania blindada: alemania y francia pactan un doble mando sobre la mayor fabrica de tanques de la ue
Estatización

Soberanía Blindada: Alemania y Francia pactan un "doble mando" sobre la mayor fábrica de tanques de la UE

Durante una conferencia de prensa en su sede en Washington, D.C., funcionarios de la NASA presentaron la estrategia y la hoja de ruta de la agencia para desarrollar infraestructura lunar que respalde la exploración humana a largo plazo, la investigación científica y las actividades comerciales en la Luna.

Según la NASA, la Base Lunar se desarrollará en tres fases. La primera fase, que se extiende hasta 2029, se centra en la exploración robótica y las demostraciones tecnológicas. La segunda fase, de 2029 a 2032, contempla el despliegue de los primeros sistemas de habitabilidad, así como la infraestructura de energía y comunicaciones. La tercera fase, que comienza después de 2032, tiene como objetivo establecer una presencia humana permanente en la Luna y desarrollar tecnologías para la utilización de los recursos lunares.

La NASA indicó que el Polo Sur lunar fue seleccionado como la región objetivo debido a sus prolongados períodos de luz solar, que son favorables para la generación de energía solar y proporcionan condiciones térmicas más estables para las operaciones en la superficie.

La región también reviste gran interés científico, ya que se encuentra cerca de algunos de los terrenos más antiguos de la Luna, parte de la cuenca de impacto más grande conocida en el sistema solar.

Según la NASA, las muestras de la zona podrían ofrecer nuevos conocimientos sobre la historia temprana de la Luna y el sistema Tierra-Luna, así como sobre la evolución del sistema solar.

La agencia afirmó que la Base Lunar servirá como centro para la ciencia, las demostraciones tecnológicas y la exploración, impulsará tecnologías para futuras misiones al espacio profundo y fomentará una economía lunar emergente.

La NASA indicó que los socios comerciales y los colaboradores internacionales desempeñarán un papel clave en el desarrollo de la Base Lunar y la infraestructura relacionada.

Seguí leyendo

Un micro escolar fue embestido por un tren en Bélgica: hay cuatro muertos, entre ellos dos chicos

Un temblor de 6,9 afectó el norte de Chile, se sintió hasta en Perú y dejó dramáticas imágenes

Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik, de capacidad nuclear, en el bombardeo masivo que dejó muertos y destrucción en Kiev

¡Tremendo!: compró una caja de figuritas del Mundial y se llevó una desagradable sorpresa

Irán decidió reabrir el acceso internacional a internet

Vuelve la violencia a La Paz con choques entre manifestantes y policías

Lula se somete a radioterapia preventiva por el cáncer de piel

Israel intensificará los ataques en Líbano para "aplastar" a Hezbolá

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
soberania blindada: alemania y francia pactan un doble mando sobre la mayor fabrica de tanques de la ue
Estatización

Soberanía Blindada: Alemania y Francia pactan un "doble mando" sobre la mayor fábrica de tanques de la UE

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Por Bautista Lencinas
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile, un proyecto de San Juan que se volvió binacional
Programa educativo

"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y áreas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Imagen ilustrativa. 
Escenario

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo