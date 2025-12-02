Insólita pelea en un festejo escolar: el Señor Cara de Papa, Calamardo, Mike Wazowski y Eric Cartman, a las trompadas

Captura de pantalla del video que se hizo viral de la pelea entre los personajes infantiles en un festejo escolar.

Una festejo en un colegio derivó en una escena impensada: cuatro jóvenes disfrazados con los trajes de personajes infantiles se agarraron a trompadas arriba del escenario y ante la mirada de todos. Las imágenes, filmada por el celular de uno de los testigos viralizó las redes y generó una catarata insólita de memes.

No se informó que causó semejante descontrol, ni tampoco si fue una escena montada como parte del festejo. Pero el video muestra una insólita pelea en pleno acto infantil: una lucha mano a mano entre quienes personificaban al Sr. Cara de Papa , personaje de la película Toy Story; y Eric Cartman , personaje de la serie de TV, South Park, quienes comenzaron a trompearse ante la vista de todos.

La pelea se tornó muy violenta. Las trompadas y patadas volaron por doquier. Tanto que otros dos personajes intentaron interceder en la contienda: Mike Wasowski, de la película Monsters Inc, y Calamardo, de la saga de Bob Esponja.

Pero, lejos de apaciguar, quedaron envueltos también en la trifulca y también se trenzaron a las piñas con los dos primeros combatientes. Ese todos contra todos causó gritos de los presentes que seguían el combate en un círculo alrededor.

Hubo otros personajes que no quisieron meterse en la bizarra contienda. Por ejemplo, el dinosaurio Barney y el Tiburón Mandibulín, por lo que se ve en el video, quedaron en el fondo de la escena sin querer participar de las piñas y patadas que esgrimían sus colegas.

No trascendió quiénes fueron los responsables de semejante caos que obligó a la suspensión del evento. Eso sí, las redes estallaron con la viralización del video y las cataratas de comentarios opinando sobre el insólito combate entre los personajes, y la "lavada de manos" de Barney y Mandibulín.

Ni Pixar ni los creadores de South Park se animaron a tanto.

FUENTE: Clarín