martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Así está el mundo

Insólita pelea en un festejo escolar: el Señor Cara de Papa, Calamardo, Mike Wazowski y Eric Cartman, a las trompadas

Cuatro personas disfrazadas con los trajes infantiles protagonizaron un violento cruce ante la vista de todos los presentes. Las imágenes del improvisado combate filmada por un testigo se viralizaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla del video que se hizo viral de la pelea entre los personajes infantiles en un festejo escolar.

Captura de pantalla del video que se hizo viral de la pelea entre los personajes infantiles en un festejo escolar.

Una festejo en un colegio derivó en una escena impensada: cuatro jóvenes disfrazados con los trajes de personajes infantiles se agarraron a trompadas arriba del escenario y ante la mirada de todos. Las imágenes, filmada por el celular de uno de los testigos viralizó las redes y generó una catarata insólita de memes.

Lee además
chile emitio una alerta sanitaria por sarampion y lo atribuyo al aumento de casos en argentina
Brote

Chile emitió una alerta sanitaria por sarampión y lo atribuyó al "aumento de casos en Argentina"
Al menos 12 personas murieron y unas 30 permanecen desaparecidas tras un alud en Perú.
Terrible tragedia

Un alud arrasó dos embarcaciones en Perú y dejó al menos 12 muertos

No se informó que causó semejante descontrol, ni tampoco si fue una escena montada como parte del festejo. Pero el video muestra una insólita pelea en pleno acto infantil: una lucha mano a mano entre quienes personificaban al Sr. Cara de Papa, personaje de la película Toy Story; y Eric Cartman, personaje de la serie de TV, South Park, quienes comenzaron a trompearse ante la vista de todos.

La pelea se tornó muy violenta. Las trompadas y patadas volaron por doquier. Tanto que otros dos personajes intentaron interceder en la contienda: Mike Wasowski, de la película Monsters Inc, y Calamardo, de la saga de Bob Esponja.

Pero, lejos de apaciguar, quedaron envueltos también en la trifulca y también se trenzaron a las piñas con los dos primeros combatientes. Ese todos contra todos causó gritos de los presentes que seguían el combate en un círculo alrededor.

Hubo otros personajes que no quisieron meterse en la bizarra contienda. Por ejemplo, el dinosaurio Barney y el Tiburón Mandibulín, por lo que se ve en el video, quedaron en el fondo de la escena sin querer participar de las piñas y patadas que esgrimían sus colegas.

No trascendió quiénes fueron los responsables de semejante caos que obligó a la suspensión del evento. Eso sí, las redes estallaron con la viralización del video y las cataratas de comentarios opinando sobre el insólito combate entre los personajes, y la "lavada de manos" de Barney y Mandibulín.

Ni Pixar ni los creadores de South Park se animaron a tanto.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Trump ganaría otra elección en Latinoamérica: final caliente en Honduras

Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico: quería ser domador

Catástrofe en Asia: las inundaciones dejan más de 1.100 fallecidos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Locura en una ruta de Chile: hombre sin ropa y pasado de copas atacó un auto argentino

En España, afirmaron que casi 80.000 personas salieron a las calles para pedir la renuncia del presidente Pedro Sánchez

Así fue el último adiós al sanjuanino fallecido en el mar de La Serena

Caos por tormenta invernal en EEUU: cientos de vuelos cancelados y choques masivos en carreteras

La aviación mundial bajo alerta: una falla por radiación solar obliga a actualizar miles de aviones Airbus A32

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Al menos 12 personas murieron y unas 30 permanecen desaparecidas tras un alud en Perú.
Terrible tragedia

Un alud arrasó dos embarcaciones en Perú y dejó al menos 12 muertos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Nuevo revés para Gustavo Monti: confirman el rechazo de su demanda contra el Pájaro Benmuyal
Tras la apelación

Nuevo revés para Gustavo Monti: confirman el rechazo de su demanda contra el "Pájaro" Benmuyal

Te Puede Interesar

Reforma Laboral y CGT de San Juan: alineamiento a la central nacional y lobby con diputados del PJ
Tensiones

Reforma Laboral y CGT de San Juan: alineamiento a la central nacional y lobby con diputados del PJ

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gutiérrez, en vivo en Paren las Rotativas: entre números duros, proyecciones y definiciones sobre el Presupuesto 2026. video
Entrevista exclusiva

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas

Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil abrió sus puertas en Santa Lucía
Obra clave

Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil abrió sus puertas en Santa Lucía

Estela de Carlotto recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ de manos del rector Tadeo Berenguer.
Emoción y reconocimientoEl acto

Estela de Carlotto, recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ

Definieron fecha y hora de entrevistas para elegir al nuevo camarista civil
Jugoso cargo judicial

Definieron fecha y hora de entrevistas para elegir al nuevo camarista civil