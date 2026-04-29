Gran Bretaña promulga ley antitabaco para crear una generación libre de humo

Gran Bretaña promulgó una ley histórica sobre tabaco y cigarrillos electrónicos con el objetivo de crear la primera generación libre de humo del país, anunció el gobierno el miércoles.

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El proyecto de ley sobre tabaco y cigarrillos electrónicos, que fue aprobado por el Parlamento la semana pasada tras la consideración de las enmiendas de la Cámara de los Lores por parte de la Cámara de los Comunes el 20 de abril, recibió la sanción real el miércoles, lo que ilegaliza la venta de productos de tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009, según un comunicado de prensa del Departamento de Salud y Asistencia Social.

Esta legislación significa que a los niños de hoy nunca se les venderán cigarrillos legalmente, rompiendo así el ciclo de adicción y desventaja que ha persistido durante décadas, señala el comunicado.

La legislación también introduce medidas para reforzar los controles sobre los productos de vapeo y nicotina, incluyendo la prohibición de publicidad y patrocinio, así como facultades para restringir el empaquetado, la marca y la exhibición de productos diseñados para atraer a los niños.

“Esta legislación marca un punto de inflexión para la salud de la nación. Al poner fin al ciclo de la adicción al tabaco para las futuras generaciones, estamos dando uno de los pasos más audaces de las últimas décadas para prevenir enfermedades antes de que siquiera comiencen”, declaró el secretario de Estado de Salud y Asistencia Social, Wes Streeting.

El tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en Gran Bretaña, responsable de alrededor de 80.000 fallecimientos al año, según el comunicado de prensa.