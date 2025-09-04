jueves 4 de septiembre 2025

Misterio

Aterrador descubrimiento en Gran Bretaña: las fotos de la misteriosa criatura que apareció en una playa

Los científicos investigan la aparición de un enorme animal en la playa galesa de Cefn Sidan. Descartaron que se trate de una ballena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La calma habitual de Cefn Sidan, una de las playas más extensas y concurridas de Gales, se vio alterada este miércoles por la aparición de una enorme criatura desconocida que despertó la curiosidad de turistas, vecinos y especialistas.

El primer aviso lo dio un visitante que paseaba por la arena de Pembrey, cuando se topó con el cuerpo. En cuestión de minutos, varios lugareños se acercaron al lugar para observar de cerca el sorprendente hallazgo.

Aunque en un comienzo reinó la incertidumbre, los primeros análisis sugieren que podría tratarse de los restos de un gran animal marino. Testigos describieron lo encontrado como una especie de caja torácica cubierta de tejido en avanzado estado de descomposición.

Ahora, el caso quedó en manos de expertos marinos, quienes deberán confirmar de qué especie se trata y determinar las causas de su muerte. Entre las hipótesis iniciales, los especialistas mencionan factores como la desnutrición o el impacto de la contaminación oceánica provocada por plásticos y otros desechos.

Más allá del misterio, el hallazgo ofrece a la ciencia una oportunidad valiosa para estudiar la salud de la fauna marina en la región.

El episodio causó conmoción entre residentes y turistas, que suelen elegir Cefn Sidan no solo por su extensión y belleza natural, sino también por ser un punto de encuentro para caminantes y familias. Esta vez, sin embargo, la playa se convirtió en escenario de un descubrimiento tan inquietante como intrigante.

