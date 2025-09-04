jueves 4 de septiembre 2025

Futsal

Conmoción: un arquero se desplomó tras atajar un penal y murió en pleno partido

Un partido de futsal terminó en tragedia cuando un arquero se desplomó tras atajar un penal y murió minutos después.

Por María Morá
image

Lo que debía ser una jornada deportiva de celebración en los Juegos de la Semana de la Patria 2025 terminó en tragedia en Augusto Correa, al noreste del estado de Pará, Brasil. El arquero Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, falleció en pleno partido tras desplomarse durante una definición por penales.

El jugador de 31 años se lanzó a su derecha para atajar un disparo y logró evitar el gol. Sin embargo, tras dar unos pasos hacia un compañero, se desplomó en el suelo, generando desesperación entre árbitros, rivales y compañeros, que de inmediato pidieron asistencia médica.

Pixé recibió reanimación en el gimnasio Zezinho de Freitas y fue trasladado de urgencia al Hospital São Miguel, donde murió poco después de su ingreso.

Causa de la muerte del arquero de futsal y estudios forenses

Si bien aún no hay confirmación oficial, los médicos sospechan que la causa del deceso podría estar vinculada a un accidente cerebrovascular. El cuerpo del arquero será sometido a peritajes forenses para esclarecer lo sucedido.

El comunicado de la Federación de Futsal de Pará

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) lamentó profundamente la muerte del arquero y emitió un comunicado en el que destacó su trayectoria y su calidad humana:

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Édson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha (...). Que su legado de inspiración y pasión por el futsal perdure en el recuerdo de todos”.

image
El comunicado del equipo del arquero que falleci&oacute; en pleno partido

El comunicado del equipo del arquero que falleció en pleno partido

Dolor en el futsal brasileño

La repentina partida de Pixé generó una ola de mensajes de condolencia en la comunidad deportiva y en las redes sociales. Su muerte no solo deja un vacío en su equipo, sino también en el futsal brasileño, que pierde a uno de sus referentes locales.

