jueves 4 de septiembre 2025

Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Fuentes judiciales confirmaron a este diario qué pasó con Pablo Leyes, quien se encontraba desaparecido. Finalmente, lo hallaron con vida durante este jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La desaparición de un sanjuanino de 30 años había generado alarma en la provincia. El pasado martes 2 de septiembre, José Pablo Leyes Campillay salió de su casa a bordo de una camioneta Fiat Strada Adventure y nunca regresó. Su familia denunció el hecho y de inmediato la Policía activó el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas. Durante dos días, las fuerzas de seguridad trabajaron intensamente para dar con su paradero.

Apareció el hombre que era buscado desde hace dos días en San Juan.
Finalmente, en horas del mediodía de este jueves, fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el hombre, identificado como José Pablo Leyes Campillay, estaba detenido por disposición de la Justicia Federal. Hasta el momento no trascendieron los motivos de su detención, aunque sí se informó que se encuentra en buen estado de salud.

Lo insólito del caso es que, mientras la fuerza de seguridad local buscaba a Leyes por ser una persona denunciada como desaparecida, el cuerpo de seguridad nacional lo tenía tras las rejas.

Con la confirmación de su situación, la Policía procedió además al secuestro de la camioneta en la que había salido de su domicilio, y que era clave en la investigación. El hallazgo puso fin a la incertidumbre de sus allegados, quienes lo buscaban intensamente desde el inicio de la semana.

La fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, quedó a cargo de la investigación.

