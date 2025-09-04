Secuestran en Sarmiento objetos robados, entre ellos una moto buscada en Mendoza

En el marco de una investigación judicial, personal de la Unidad Rural N°4 “El Acequión” llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Mendoza Vieja, en Colonia Fiscal Norte, departamento Sarmiento.

El procedimiento se realizó bajo mandato de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y arrojó resultados positivos: se secuestraron distintos objetos robados, entre ellos un rotomartillo marca Dowen Patio, una motosierra sin marca visible, un celular iPhone blanco y una moto Gilera de 110cc, que presentaba pedido de secuestro activo en la provincia de Mendoza.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 22.46.08 Desde la fuerza de seguridad informaron que aquellas personas que hayan sufrido la sustracción de elementos similares pueden comunicarse al 2645832804 o acercarse directamente a la sede de la Unidad Rural 4 para la correspondiente identificación. WhatsApp Image 2025-09-03 at 22.46.09

