Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

En los últimos días, se viralizó en redes sociales un pedido de ayuda desesperado. El de Mariano Carrión, un joven sanjuanino que denunciaba que le habían robado su moto Dominar 400, valuada en más de 10 millones de pesos. La foto fue compartida por miles de amigos y conocidos, pero este miércoles se levantó con la peor noticia: la moto apareció totalmente quemada.

El vehículo fue sustraído el 1 de septiembre, en la zona de calle General Acha y Cano, en Trinidad. "Habíamos recabado suficiente información del autor del hecho y los posibles lugares del barrio donde podía estar la moto", aseguró Mariano Carrión, su dueño, en un video que publicó en redes sociales al enterarse que ya no podría recuperar el rodado.

La moto apareció totalmente incinerada este miércoles 3, en un descampado detrás del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida. "La UFI actúa de manera lenta", dijo Carrión en su video.

Además, el joven denunció que fue la Justicia la que no autorizó el allanamiento. "Estuvimos hasta las 2 de la mañana del día 3 de septiembre esperando que habiliten la orden de allanamiento. Nunca la dieron ni para esa noche, ni para la mañana siguiente. Recién la dieron para el día jueves, o sea mañana, y mi moto ya no existe. Estoy desesperado, necesito colaboración de la sociedad", dijo Carrión en el mismo video publicado en redes sociales.

Sobre los autores del robo aún no se ha emitido ningún tipo de comunicado a la prensa y aún no estarían detenidos. Mirá el video con el pedido de Mariano Carrión: