Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

En los últimos días, se viralizó en redes sociales un pedido de ayuda desesperado. El de Mariano Carrión, un joven sanjuanino que denunciaba que le habían robado su moto Dominar 400, valuada en más de 10 millones de pesos. La foto fue compartida por miles de amigos y conocidos, pero este miércoles se levantó con la peor noticia: la moto apareció totalmente quemada.
El vehículo fue sustraído el 1 de septiembre, en la zona de calle General Acha y Cano, en Trinidad. "Habíamos recabado suficiente información del autor del hecho y los posibles lugares del barrio donde podía estar la moto", aseguró Mariano Carrión, su dueño, en un video que publicó en redes sociales al enterarse que ya no podría recuperar el rodado.
La moto apareció totalmente incinerada este miércoles 3, en un descampado detrás del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida. "La UFI actúa de manera lenta", dijo Carrión en su video.
Además, el joven denunció que fue la Justicia la que no autorizó el allanamiento. "Estuvimos hasta las 2 de la mañana del día 3 de septiembre esperando que habiliten la orden de allanamiento. Nunca la dieron ni para esa noche, ni para la mañana siguiente. Recién la dieron para el día jueves, o sea mañana, y mi moto ya no existe. Estoy desesperado, necesito colaboración de la sociedad", dijo Carrión en el mismo video publicado en redes sociales.
Sobre los autores del robo aún no se ha emitido ningún tipo de comunicado a la prensa y aún no estarían detenidos. Mirá el video con el pedido de Mariano Carrión:
Embed - Mariano Carrion on Instagram: "Hola comunidad sanjuanina. Me dirijo a ustedes para compartir una situación que me ha afectado profundamente y solicitar su apoyo. El día 1 de septiembre, a las 20:30 horas, me robaron mi motocicleta en el barrio Edilco. Hoy, 3 de septiembre, a las 13:30 horas, la moto fue encontrada en un descampado detrás del Barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, en un estado de PÉRDIDA TOTAL, ya que fue PRENDIDA FUEGO y destruida. Quiero hacer responsable no solo a los delincuentes, sino también al JUZGADO y la UFI DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, por la respuesta lenta e imprecisa ante la situación. A pesar de haber brindado información específica y detallada sobre los autores y posibles lugares donde se encontraba el vehículo, no respondieron con la celeridad necesaria. La Brigada de Investigación arrestó a un sospechoso el 2 de septiembre a las 18 horas, quien me enviaba fotos y videos extorsionándome a cambio de dinero, a modo de recompensa por la moto, y me citó en la entrada del Barrio Nuevo Cuyo, donde finalmente fue detenido. Pese a ello, el sospechoso no proporcionó detalles certeros sobre el paradero de la motocicleta. Intentamos gestionar un allanamiento urgente para esa misma noche o la mañana siguiente; sin embargo, el juzgado respondió con demora y autorizó el allanamiento recién hoy, 3 de septiembre, a las 14 horas, para efectuarse el día 4 de septiembre, cuando ya la moto había sido destruida en el incendio. Es importante destacar que tanto mi esfuerzo como el de la Brigada de Investigación estaban enfocados en recuperar el vehículo, y que en la comunidad existe una organización delictiva que actúa rápidamente. La sensación de estar a punto de recuperar la moto y ver cómo la justicia NO actúa en tiempo y forma para evitar este daño ha sido DESESPERANTE. Solicito que se investiguen estas irregularidades, y reitero mi reclamo por una respuesta más eficiente y efectiva en casos como éste, en defensa de nuestros bienes y nuestra seguridad ciudadana. Gracias a todos por su apoyo compartiendo la publicación. QUIEN ESTE INTERESADO EN COLABORAR ECONÓMICAMENTE PARA PODER GESTIONARME UNA NUEVA MOVILIDAD DEJO MI ALIAS: Justicia.moto a nombre de Mariano Carrion."