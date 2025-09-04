jueves 4 de septiembre 2025

Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

El religioso cumple una condena de 10 años de prisión por ese primer caso. Esta semana elevaron a juicio la causa que afronta por el abuso sexual de una nieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.

Un pastor evangélico que purga condena en el penal de Chimbas por haber violado a una adolescente con discapacidad, será llevado a juicio nuevamente por los presuntos abusos sexuales contra su propia nieta. Actualmente cumple una pena de 10 años de prisión, pero le pueden dar, al menos, otros 3 años de cárcel.

El hombre tiene 66 años y no se da su identidad para preservar a la víctima. Este pervertido sexual supo ser el pastor de la Iglesia Evangélica “Rey de Reyes” en 25 de Mayo, pero fue denunciado en 2023 por violar y manosear en reiteradas ocasiones a una adolescente con retraso madurativo. En aquel entonces estuvo dos meses detenido y recuperó la libertad.

image
La causa fue elevada a juicio por la fiscal Yanina Galante.

La fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, lo acusó de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reitero, agravado por su condición de encargado de culto, y abuso sexual simple, en concurso real. Y bajo esa figura fue juzgado en agosto de 2024 y terminó condenado a 10 años de prisión.

Para ese entonces ya afrontaba una causa penal del 2019 por los presuntos abusos sexuales en perjuicio de su nieta, cuando esta tenía entre 13 y 14 años. La fiscal Yanina Galante, de la Unidad Fiscal Única del Sistema Mixto, lo acusa del delito de abuso sexual simple, agravado por ser cometido por un ascendiente.

image
El abogado defensor Claudio Vera.

Aunque el abogado Claudio Vera buscó hacer caer la acusación, esta semana la representante del Ministerio Público Fiscal pidió a la jueza Mabel Moya que la causa sea elevada a juicio. El delito que le achaca puede significarle una condena de 3 a 10 años de cárcel.

Según la acusación, la denuncia la realizó una tía materna en 2029 y fue después de que se enterara del drama que atravesaba la adolescente. La chica le contó que su abuelo paterno la sometió, al menos, en tres ocasiones en su casa ubicada en la ciudad Capital.

El pastor evangélico invitaba a sus nietos a su domicilio. En una de esas ocasiones en que ella se quedó a dormir, en 2018, el hombre se acercó a su cama de noche y empezó a manosearla, relató. Durante 2019 sufrió otros dos ataques sexuales similares, también dentro de esa vivienda.

image
La jueza Mabel Moya intervino en la causa contra el pastor evangélico.

El informe psicológico demostró que la chica padece un severo trauma producto de esos hechos aberrantes, mientras que las pericias al pastor revelaron que éste tiene baja autoestima, pero a la vez es impulsivo, ejerce poder sobre el resto de las personas y en especial sobre las mujeres, destacó una fuente judicial.

Todavía no hay fecha para el debate oral y público, pero seguramente será presidido por un tribunal del sistema mixto. El religioso sigue preso en el penal de Chimbas.

Temas
