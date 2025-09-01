Abusó de su sobrina durante dos años pero igual zafó de ir preso

Acorralado por las pruebas, un sanjuanino fue condenado con 8 años de prisión por abusar a su sobrina

Un sanjuanino fue condenado por haber abusado de su sobrina menor de edad durante dos años. El hombre, cuyas iniciales son S.A recibió dos años de prisión de cumplimiento condicional. Esto quiere decir que no irá a la cárcel mientras mantenga la buena conducta.

La víctima fue manoseada por su tío cuando tenía 11 años y los tocamientos se sostuvieron hasta que cumplió 13. La denuncia salió a la luz porque la escuela a la que asistía la niña se enteró de lo sucedido y puso en marcha el protocolo para llevar el caso a la Jusicia. El abusador aprovechaba la convivencia con la niña para cometer los aberrantes actos.

Este lunes, la causa llegó a juicio abreviado y S.A acordó la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple reiterado. Esto quiere decir que no irá a la cárcel pero deberá cumplir ciertas reglas de conducta como no acercarse a la menor a menos de 500 metros, ni contactarla por ningún medio electrónico y hacer un tratamiento psicológico.

Compartí esta nota en redes sociales:







