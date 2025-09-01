lunes 1 de septiembre 2025

¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

El hallazgo en el depósito sorprendió a miles. Entre autos y motos abandonadas apareció una Kawasaki Ninja, valuada en millones y envuelta en rumores sobre su origen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En cuestión de horas, un simple video de TikTok convirtió a un depósito judicial sanjuanino en tendencia nacional. El usuario @pintofacu compartió imágenes que muestran lo impensado: entre montañas de autos y motos incautadas, apareció una Kawasaki Ninja, la legendaria máquina japonesa que suele estar asociada a la velocidad extrema y al lujo.

La grabación fue realizada en el predio de 9 de Julio, donde se guardan vehículos retenidos por el Juzgado de Faltas desde 2021. Allí, casi escondida entre la chatarra, la moto llamó la atención no solo por su estado, sino por lo que representa: una joya sobre ruedas que en el mercado puede alcanzar hasta 38 mil dólares, es decir, cerca de 40 millones de pesos al valor actual.

El video rápidamente se volvió viral y superó los 11 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios. Muchos usuarios no dudaron en expresar su asombro y, en algunos casos, indignación por ver semejante moto abandonada en un depósito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962621294505062737&partner=&hide_thread=false

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo señalaba: “Esa Kawa fue robada en San Luis en 2017. La verdad, esa fue la información que me dieron cuando fui a retirar una moto. Apareció en San Juan pero no vino nadie a reclamar”.

Otros, en cambio, se enfocaron en la frustración de ver una máquina así olvidada: “Qué lástima esas motos ahí”, escribió un seguidor. Mientras que algunos preguntaron si era posible acceder a su compra, con la ilusión de que semejante hallazgo pudiera convertirse en oportunidad.

