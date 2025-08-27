miércoles 27 de agosto 2025

En las redes

Video: "Stitch" dejó Hawái y se tiró unos pasos en la Peatonal sanjuanina, ¿junto con Lilo?

Una persona disfrazada del famoso extraterrestre no perdió la oportunidad de mover los pies al ritmo de la música junto con una joven. Las redes explotaban entre risas y comentarios divertidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
video stitch peatonal

Las redes sociales otra vez fueron escenario de un fenómeno inesperado y bien sanjuanino. En los últimos días, un video publicado por la usuaria de TikTok @nahir_elizondo se volvió viral al mostrar a una persona disfrazada de Stitch bailando junto a una joven en pleno corazón de la Peatonal sanjuanina.

“Se armó el baile ajjajajjajsjs”, escribió la joven al compartir las imágenes que superaron los 11 mil “me gusta” y sumaron cientos de comentarios desopilantes. Entre ellos se leen ocurrencias como “¿En qué parte de Suiza fue esto??”, “¡contraten a la chica también, que es la de los pasos!” y hasta “mis sueños cuando tengo fiebre”.

La escena generó risas y ternura entre los transeúntes que se cruzaron con el personaje salido de Hawái y que, al ritmo de la música urbana, terminó protagonizando un momento único en la tradicional Peatonal sanjuanina.

