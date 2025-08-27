Video: "Stitch" dejó Hawái y se tiró unos pasos en la Peatonal sanjuanina, ¿junto con Lilo?

Las redes sociales otra vez fueron escenario de un fenómeno inesperado y bien sanjuanino. En los últimos días, un video publicado por la usuaria de TikTok @nahir_elizondo se volvió viral al mostrar a una persona disfrazada de Stitch bailando junto a una joven en pleno corazón de la Peatonal sanjuanina.

“Se armó el baile ajjajajjajsjs”, escribió la joven al compartir las imágenes que superaron los 11 mil “me gusta” y sumaron cientos de comentarios desopilantes. Entre ellos se leen ocurrencias como “¿En qué parte de Suiza fue esto??”, “¡contraten a la chica también, que es la de los pasos!” y hasta “mis sueños cuando tengo fiebre”.

La escena generó risas y ternura entre los transeúntes que se cruzaron con el personaje salido de Hawái y que, al ritmo de la música urbana, terminó protagonizando un momento único en la tradicional Peatonal sanjuanina. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960817182159593973&partner=&hide_thread=false "Stitch" dejó Hawái y se tiró unos pasos en la Peatonal sanjuanina, ¿junto con Lilo?



Video gentileza: TikTok nahir_elizondo pic.twitter.com/FXkVxdn4jk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 27, 2025

