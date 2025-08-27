Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Una de las compañías industriales más grandes de América Latina abrió la convocatoria a su Programa de Prácticas Educativas de Verano , una propuesta dirigida a estudiantes universitarios que estén cerca de recibirse y busquen su primera experiencia laboral bien remunerada.

El Grupo Techint seleccionará a más de 200 jóvenes de distintas provincias argentinas para sumarlos a sus equipos durante el primer trimestre de 2026. La iniciativa contempla entrenamientos pagos, participación en proyectos concretos dentro del grupo y posibilidad de ingresar al mundo laboral con una ventaja competitiva real.

Una gira nacional para reclutar talentos

Entre septiembre y noviembre, la empresa recorrerá universidades de 11 provincias para dar a conocer su propuesta. San Juan será parte del tour el 23 de septiembre, a través de una jornada virtual dirigida a estudiantes de la provincia.

Además de San Juan, el recorrido incluye ciudades como Mendoza, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. También habrá presentaciones online para facilitar el acceso desde todo el país.

¿Quiénes pueden postularse?

Los requisitos varían según la región. En provincias donde Techint no tiene operaciones directas, como San Juan, los postulantes deben haber aprobado al menos el 80% de la carrera. En tanto, en lugares con sedes del grupo, se pide un 50% de avance.

Los perfiles más demandados pertenecen a las siguientes áreas:

Ingenierías (Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electromecánica, Química, Electrónica, Petróleo)

Ciencias Económicas

Tecnología y Sistemas

Comunicación

Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Recursos Humanos

Remuneración, formación y futuro laboral

Además del salario, los seleccionados recibirán capacitación en un entorno profesional y multicultural. Las prácticas se realizarán entre enero y marzo de 2026, con posibilidades reales de continuar dentro del grupo, que está presente en 19 países y cuenta con empresas como Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción.

“Buscamos estudiantes comprometidos, con ganas de aprender y capacidad para trabajar en equipo en entornos exigentes”, explicaron desde el área de Talento de la compañía.

¿Cómo inscribirse?

Las postulaciones están abiertas en careers.techint.com. Allí, los interesados deben buscar las vacantes con la palabra clave "PEV" y seleccionar la localidad que les resulte más conveniente.

Desde hace más de 40 años, esta propuesta ayudó a formar a más de 7.200 jóvenes en la región. Muchos de ellos hoy ocupan cargos de responsabilidad dentro del holding.