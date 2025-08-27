¿Quién paga en la primera cita? Los sanjuaninos opinaron sobre la polémica

En medio del debate que crece en redes sociales sobre las primeras salidas, Tiempo de San Juan salió a las calles de Caucete para conocer qué piensan los vecinos.

El tema de quién debe pagar en la primera cita volvió a encender la polémica en el mundo moderno de las relaciones. Mientras en redes sociales abundan las posturas encontradas, en las calles de Caucete también hubo opiniones divididas.

"Yo soy re chapada a la antigua, así que en mi caso tiene que ser el hombre que pague", aseguró una mujer, firme en su postura.

Una pareja que compartió su experiencia contó que fue el hombre quien se hizo cargo de la primera salida y que esa costumbre se mantuvo con el tiempo: “Hasta el día de hoy, él sigue pagando”, relató la joven.

Otra entrevistada fue categórica: “No da que te pidan la mitad de lo que comiste. No le hablo más después”, dijo entre risas, aunque dejando claro su límite.

Por su parte, un hombre también reconoció estar “chapado a la antigua” y sostuvo que prefiere pagar él antes que la mujer.

Lo cierto es que, aunque las visiones se dividen entre la tradición y la igualdad de gastos, el debate sigue abierto y parece estar lejos de resolverse: ¿cortesía, costumbre o cuestión de equidad?

