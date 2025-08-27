miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una mala moda

De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."

El Colegio Secundario Augusto Pulenta del departamento sanmartiniano tuvo que ser evacuado este mediodía por una llamada anónima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.

La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.

Lee además
El Gran Hotel Provincial permanece cerrado hasta que tenga nuevo concesionario.
Icónico

Para el Gran Hotel Provincial en San Juan, ultiman detalles de la licitación y siguen apareciendo interesados
en el hospital rawson convocan a aspirantes para cubrir 6 cargos jerarquicos
Atención

En el Hospital Rawson convocan a aspirantes para cubrir 6 cargos jerárquicos

Tras esta llamada, se desplegó el protocolo que se tiene que aplicar ante tal amenaza y se hicieron presentes en el lugar personal de Bomberos y de la Policía, todo supervisado por la UFI Genérica.

La evacuación de toda la comunidad educativa del centro citado se produjo sin ningún contratiempo, mientras que inmediatamente se activó la investigación para dar con el autor de la llamada.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte campaña para pedir justicia por el periodista sanjuanino que murió tras ir a un recital

Se incendió una finca sanjuanina en la que cuidaban caballos rescatados y creen que fue intencional

El sanjuanino Eduardo Desimone depende del público para seguir en La Voz: cómo ayudarlo

Rawson lanzó la segunda edición de la Fiesta del Pan y la Semita

Un pasacalle para escrachar a Denise Robles Bonade, con más de 60 denuncias por estafar con viviendas

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida

¿Se anticipó al verano? Filmaron a un sanjuanino corriendo sin remera y descalzo

Harán un nuevo sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en el hospital rawson convocan a aspirantes para cubrir 6 cargos jerarquicos
Atención

En el Hospital Rawson convocan a aspirantes para cubrir 6 cargos jerárquicos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Te Puede Interesar

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustrativa
Lamentable

Un incendio se descontroló y afectó varias viviendas en un asentamiento de Santa Lucía

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.
Una mala moda

De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental
Torneo Clausura

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental