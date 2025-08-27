De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."

La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.

"Bomba, corran, huyan, putos", estas fueron las palabras que fue enumerando el autor de la amenaza de bomba que provocó en el mediodía de este miércoles la evacuación del Colegio Secundario Augusto Pulenta en San Martín. Por su tono, sería un hombre de una edad más bien juvenil.

Tras esta llamada, se desplegó el protocolo que se tiene que aplicar ante tal amenaza y se hicieron presentes en el lugar personal de Bomberos y de la Policía, todo supervisado por la UFI Genérica.

La evacuación de toda la comunidad educativa del centro citado se produjo sin ningún contratiempo, mientras que inmediatamente se activó la investigación para dar con el autor de la llamada.

Temas San Martín