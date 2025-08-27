El sanjuanino Eduardo Desimone depende del público para seguir en La Voz: cómo ayudarlo

Durante la noche de este martes, con su encantadora voz, el sanjuanino Eduardo Desimone, quien forma parte del team de Luck Ra, subió al escenario de La Voz Argentina y mostró nuevamente su talento. Sin embargo, no quedó entre los seleccionados para avanzar directamente a la próxima etapa. Ahora, depende de la elección del público.

Inesperado El sanjuanino que se transformó en el "hombre de las oportunidades" y volvió a ser salvado en La Voz

En la etapa de Playoffs del certamen, el artista cantó el clásico “Usted se me llevó la vida”, canción popularizada por Alejandro Fernández. Eduardo logró conectar con el público y con el jurado desde los primeros acordes, principalmente por la emoción que transmitió a través de su interpretación.

Embed - Eduardo Desimone - “Usted se me llevo la vida” - Team Luck Ra - Playoffs - La Voz Argentina 2025

Ni bien terminó de cantar, fue Soledad una de las primeras en tomar la palabra y no dudó en resaltar la impronta folklórica que el sanjuanino logró darle al tema, destacando su capacidad para mantener viva su raíz aún en géneros distintos. El resto del jurado también elogió su talento.

Sin embargo, al momento de elegir a los cinco participantes de su equipo para avanzar a la próxima etapa, Luck Ra no nombró al sanjuanino. “Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes”, afirmó el cantante. Luego, continuó revelando que la segunda artista salvada era Nathalie Aponte. El tercer participante que eligió para seguir en su team fue Lucas Barros.

Y luego de aclarar: “Me encantan todos realmente, pero hay una persona que tengo ganas particularmente de volverla a escuchar porque siempre hay algo en esta persona que me sigue cautivando y siento que tiene mucho para dar”, nombró a Federico Mestre.

image

Como consecuencia, Eduardo quedó entre los 6 participantes que dependen del voto del público para seguir adelante, junto a Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina y Lucía Lencina.

Ni bien se conoció el listado, el conductor, Nico Occhiato, anunció que se abrió la votación para que el público decida sus destinos. Cabe recordar que, el voto del público es positivo. Indicando quién debe seguir en La Voz, participando por el premio de hasta 3 millones de pesos.

Para votar, hay que seguir el paso a paso a continuación: