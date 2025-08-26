martes 26 de agosto 2025

Solidaridad

Harán un nuevo sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

La familia del niño de 8 años lanzó un nuevo sorteo solidario para cubrir pasajes y estadía, luego de que el estudio médico en Buenos Aires aumentara su valor a $250.000. El sorteo se realizará el 13 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gabriel paralisis cerebral
Para acercarse a esa meta, la familia de Gabriel organiza un sorteo solidario, luego de que se confirmara un aumento en el costo del estudio médico que el niño debe realizar en Buenos Aires, pasando a $250.000. Este procedimiento, llamado “Laboratorio en Marcha”, es clave para planificar la cirugía que podría mejorar su movilidad y permitirle caminar por sus propios medios.

Aunque el Ministerio de Familia cubrirá el estudio, la familia debe afrontar los pasajes, la estadía y otros gastos asociados al viaje. Por eso, lanzaron un nuevo sorteo, que se realizará el 13 de septiembre, con premios que incluyen:

1° premio: Dos kilos de milanesas caseras.

2° premio: Un kilo de supremas.

3° premio: Tres kilos de patas de muslo.

Cada número tiene un valor de $2.000 y puede abonarse mediante transferencia al alias anas.2307.nx o contactando al 264-5464076.

image

La mamá de Gabriel, Ana Sánchez, contó que su hijo nació con ocho meses de gestación y con dos quistes en la cabeza. Uno de ellos afectó sus piernas, y el otro su visión, aunque afortunadamente su vista se mantiene estable. Gabriel empezó a caminar recién a los 4 años, con ayuda de un andador, y ha logrado dar algunos pasos por sí solo, avances que su familia considera milagrosos.

Actualmente, Gabriel cursa segundo grado en la escuela Cecilio Ávila de Rawson, donde recibe acompañamiento de sus compañeros. Sin embargo, enfrentan desafíos: la docente auxiliar que lo asistía renunció y aún no han encontrado reemplazo.

Además, Gabriel es seguido por un equipo multidisciplinario en el Hospital Rawson, que incluye traumatólogos y neurólogos. Ellos indicaron la necesidad del estudio “Laboratorio en Marcha”, que consiste en colocar sensores en las piernas de Gabriel mientras camina para evaluar cada zona y planificar la cirugía de manera precisa. “Es fundamental, porque sin ese estudio la operación podría incluso empeorar su movilidad”, explicó Ana.

La familia sostiene los gastos médicos y del hogar con un pequeño emprendimiento casero: venden semitas, pan y facturas para mantener a Gabriel y sus dos hermanos, de 6 y 3 años. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 264-5464076 o participar en el sorteo solidario que busca acercar a Gabriel a su sueño de caminar por sus propios medios.

