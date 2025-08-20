miércoles 20 de agosto 2025

Solidaridad

Realizarán un sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

Para acercarlo a esa posibilidad, su familia organiza una rifa solidaria que busca cubrir los gastos de un viaje a Buenos Aires, donde en el Hospital Fleming le harán un estudio clave que podría abrirle el camino hacia una cirugía y una vida más libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Gabriel es un sanjuanino de 8 años que nació prematuro. Esa situación afectó su salud y le provocó una parálisis cerebral que impacta, principalmente, en la movilidad de sus piernas. Por eso, necesita usar un andador para desplazarse. Sin embargo, sueña con algo tan simple, y a la vez tan profundo, como correr junto a sus compañeros de escuela. Hoy, una esperanza se abre camino: un estudio médico crucial que podría allanar el camino hacia una cirugía que lo ayude a caminar por sus propios medios.

Para recaudar fondos que les permitan costear el viaje, la familia organiza un sorteo solidario que se realizará el próximo 30 de agosto por la Quiniela Vespertina. Los premios son variados: un primer lugar con tres kilos de pata muslo y un vino, un segundo con un mate autosebante y una rosca rellena de dulce de leche, y un tercero con dos paquetes de prepizzas. Cada número tiene un valor de $2000 y puede abonarse mediante transferencia al alias anas.2307.nx.

image

El estudio que debe realizarse, llamado “Laboratorio en Marcha”, se llevará a cabo en el Hospital Fleming de Buenos Aires y resulta indispensable para planificar la cirugía que podría cambiarle la vida. Aunque el Ministerio de Familia se hará cargo del costo del procedimiento, la familia necesita cubrir pasajes, estadía y otros gastos durante el tiempo que permanezcan en la capital.

Ana Sánchez, mamá de Gabi, es quien encabeza la campaña para recaudar fondos. Ella contó a Tiempo de San Juan que, su hijo nació con ocho meses de gestación y detectaron dos quistes en su cabeza. Los médicos diagnosticaron parálisis cerebral, y uno de los quistes le afectó las piernas, mientras que el otro impactó en su visión. Afortunadamente, su vista se mantiene estable, pero la movilidad de sus piernas es su principal desafío.

Empezó a caminar recién a los 4 años, y desde entonces lo hace con la ayuda de un andador. A pesar de todo, ha logrado avances: en los últimos años, incluso ha dado algunos pasos por sí solo, un hecho que su familia vivió como un verdadero milagro. Parte de ese progreso, cuenta Ana, se dio gracias al acompañamiento de sus compañeros en la escuela Cecilio Ávila, en Rawson. Actualmente cursa segundo grado, y su integración ha sido ejemplar. “Lo ayudan un montón”, relata su mamá, aunque también atraviesan dificultades: la docente auxiliar que lo asistía renunció, y aún no han conseguido reemplazo.

image

Mientras tanto, Gabriel es atendido por un equipo multidisciplinario en el Hospital Rawson, donde lo acompañan traumatólogos, neurólogos y otros especialistas. Fueron ellos quienes indicaron la necesidad de realizar el estudio “Laboratorio en Marcha”, que implica colocarle sensores en sus piernas mientras camina para monitorear el funcionamiento de cada zona. “Es fundamental”, dice Ana, “porque con esa información los médicos sabrán exactamente cómo deben operarlo, qué zonas tocar y cuáles no. Si se hace sin ese estudio, la cirugía podría incluso empeorar su movilidad”.

El costo del estudio es de $900.000, monto que será cubierto por el Estado provincial. Sin embargo, los pasajes, la estadía en Buenos Aires y los gastos adicionales deben ser cubiertos por la familia, y no llegan a reunir el dinero necesario.

“Tenemos un emprendimiento en casa. Vendemos semitas, pan, facturas, y con eso sostenemos a nuestros tres hijos: Gabriel, una nena de 6 años y un varón de 3. También cubrimos con eso todos los gastos que implica la atención médica de Gabi”, explica la mamá.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 264-5464076 o participar en la rifa solidaria que la familia lanzó con la esperanza de acercar a Gabriel al sueño de caminar por sus propios medios.

