Jaime Muñoz, el sanjuanino que estrenó la etapa de playoffs en La Voz: cómo le fue

Jaime Muñoz, fue el sanjuanino que inauguró la etapa de los playoffs en La Voz Argentina.

Con una interpretación cargada de emoción y una presencia escénica sólida, Jaime Muñoz fue el sanjuanino encargado de marcar el inicio de los playoffs en La Voz Argentina. La gala de este domingo trajo consigo una nueva etapa decisiva en el certamen musical de Telefe, donde los participantes deben lucirse al máximo para seguir en carrera.

Personaje sanjuanino Quién es Jaime, el tanguero boxeador que audicionó con una púa hecha con la SUBE y conquistó a Lali en La Voz Argentina

Jaime, de 18 años, forma parte del equipo liderado por Lali Espósito, quien inauguró esta fase del programa acompañada por Joaquín Levinton, cantante de Turf, como co-coach invitado. En total, seis miembros del Team Lali subieron al escenario para demostrar su talento en solitario, apostando todo en una única presentación.

El joven sanjuanino sorprendió con una sentida versión de La Barca, el clásico romántico que inmortalizó Luis Miguel. En esta oportunidad, dejó de lado su habitual guitarra para centrarse exclusivamente en lo vocal, un cambio que supuso un reto personal, pero que supo superar con una conexión emocional que fue destacada por el jurado.

Tras las actuaciones, Lali tuvo que tomar la primera gran decisión de la noche y optó por salvar a Valentino Rossi, dejando en suspenso el futuro de Jaime en el certamen. La suerte del joven intérprete dependerá ahora de la elección final de su coach o del voto del público, que puede apoyar a sus favoritos a través de los canales habilitados.

Con esta dinámica, de los once participantes iniciales de cada equipo, solo ocho continuarán en competencia: cinco elegidos por su coach y tres por el voto de la audiencia. Pese a la incertidumbre, Jaime Muñoz se mantiene como una de las voces más prometedoras de esta edición y sigue firme en su objetivo de llegar a lo más alto.