El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

El folklore se tiñó de tristeza en las primeras horas de este lunes al confirmarse la noticia del fallecimiento del Chango Huaqueño , todo un referente de la música jachallera para San Juan, el país y el mundo.

Si bien aún no se confirma cuál fue la causa de su deceso, el luto se apoderó de su terruño natal y también de las redes sociales, donde miles de coterráneos lo despidieron con el mayor de los respetos.

Dueño de una gentileza inolvidable, Horacio Antonio Villafañe se ganó el cariño de todos desplegando por cuanto escenario se cruzó en su camino con el legado de Buenanaventura Luna y de otros grandes del folklore local y nacional.

En enero del año pasado su salud estuvo muy complicado, pero afortunadamente logró superarlo, pero en esta ocasión su vida se apagó dejando una herencia y una voz que resonará eternamente en los oídos de la tradición sanjuanina.