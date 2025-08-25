lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

El fallecimiento de Horacio Antonio Villafañe, más conocido como el Chango Huaqueño, se confirmó en las últimas horas. Tenía 71 años

Por Mario Godoy
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.

El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.

El folklore se tiñó de tristeza en las primeras horas de este lunes al confirmarse la noticia del fallecimiento del Chango Huaqueño, todo un referente de la música jachallera para San Juan, el país y el mundo.

Lee además
El Chango Huaqueño estuvo a principios de agosto en la Fiesta del Molino Viejo. video
Hace un mes

La emoción, a flor de piel en la última presentación del Chango Huaqueño
dos citas imperdibles para vivir lo mejor del talento musical en el auditorio juan victoria
Eventos gratuitos

Dos citas imperdibles para vivir lo mejor del talento musical en el Auditorio Juan Victoria

Si bien aún no se confirma cuál fue la causa de su deceso, el luto se apoderó de su terruño natal y también de las redes sociales, donde miles de coterráneos lo despidieron con el mayor de los respetos.

Dueño de una gentileza inolvidable, Horacio Antonio Villafañe se ganó el cariño de todos desplegando por cuanto escenario se cruzó en su camino con el legado de Buenanaventura Luna y de otros grandes del folklore local y nacional.

En enero del año pasado su salud estuvo muy complicado, pero afortunadamente logró superarlo, pero en esta ocasión su vida se apagó dejando una herencia y una voz que resonará eternamente en los oídos de la tradición sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

A disfrutar el sol durante la semana en San Juan porque el finde... ¿estará pasado por agua?

Jaime Muñoz, el sanjuanino que estrenó la etapa de playoffs en La Voz: cómo le fue

Huaco, a casi 6 meses de la crecida: un pueblo que sigue sacando escombros con el temor de otro golpe del agua

El tránsito de una concurrida zona de Capital estará cortado por 5 días: ¿qué pasó?

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Psoriasis, la enfermedad que si no se trata a tiempo puede ir más allá de la piel, desde la mirada de una profesional sanjuanina

"Personas virus": el daño emocional que nace del vínculo tóxico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jaime Muñoz, fue el sanjuanino que inauguró la etapa de los playoffs en La Voz Argentina. video
Reality

Jaime Muñoz, el sanjuanino que estrenó la etapa de playoffs en La Voz: cómo le fue

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de haters
Videos

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Te Puede Interesar

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Por Pablo Mendoza
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: Pongo las manos en el fuego
Declaraciones

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: Copper to the World 2025
Invitado

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: "Copper to the World 2025"