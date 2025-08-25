lunes 25 de agosto 2025

Declaraciones

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: "Los de enfrente quieren romper todo"

El Presidente de la Nación estuvo junto con su hermana Karina, quien es una de las principales apuntadas. Durante su discurso rozó la cuestión al contestar las críticas de los analistas que aseguran que al Poder Ejecutivo le falta “política”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio del escándalo por la filtración de audios atribuidos a un exfuncionario en donde se denuncia un presunto circuito de coimas en el Gobierno, el presidente Javier Milei participó de un acto junto a su hermana Karina. La secretaria General de la Presidencia es señalada en una de las grabaciones como integrante de este presunto sistema de recaudación ilegal.

Si bien el jefe de Estado no habló de la polémica originada con los audios, durante su discurso rozó la cuestión al contestar las críticas de los analistas que aseguran que al Poder Ejecutivo le falta “política” para enfrentar este tipo de crisis.

“No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, están los de enfrente que quieren romper todo”, aseguró en alusión al kirchnerismo y a las leyes votadas recientemente que de acuerdo al discurso oficial dañarían el equilibrio fiscal.

Milei agradeció especialmente al fundador de la empresa, Eduardo Eurnekian, y a otras autoridades con las que compartió su trabajo en Corporación América.

Contó por ejemplo que en esa compañía conoció a Guillermo Francos, a quien describió como el mejor jefe de Gabinete de la historia, actualmente a cargo de las negociaciones con “los orcos del Congreso”, “destituyentes que quieren romper el plan económico, romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal aprobando cualquier tipo de barbaridades”.

En ese sentido, el mandatario señaló: “Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, que era previsible, esto es como es el Ajedrez, las negras también juega. Están los de enfrente que quieren romper todo. Al político demagogo no le importa prender fuego el país y gobernar sobre las cenizas. Ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”.

Además, sostuvo que fue Francos quien lo “impulsó a ser presidente” y contó un poco de la historia de la relación entre ambos: “Primero a que escribiera en medios de comunicación y después, cuando él estaba trabajando en la campaña de Daniel Scioli, me sugirió que escriba un programa económico”. Sobre este punto, aclaró que lo tenía escrito “diez años antes” y continuó: “Lo triste es que eran las mismas soluciones”.

“Sin lugar a dudas, la influencia de Guillermo ha sido determinante. Parece que vio algo que no se equivocó, porque terminé siendo presidente”, puntualizó.

Y añadió: “Mi paso por Corporación América fue clave para desarrollar mi amor por el sector privado. Esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo. Este nuevo edificio es una nueva prueba de ello. Quiero agradecer a todo el equipo de Corporación América por seguir invirtiendo en nuestro país. Es mi esperanza que los individuos sigan el ejemplo de Eduardo Eurnekian”.

Por último, cerró: “Tanto del sector público como del privado debemos ahondar esfuerzos para que el único objetivo sea sacar el país adelante. Del lado del Estado creamos las condiciones para que ustedes les vaya bien. Si el sector privado es la locomotora, el sector público deberá sacar las malezas. No me importa el daño que puedan hacer, si di vuelta el déficit fiscal de 100 años en un mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer por dos meses”.

El presidente habló por primera vez, pero no hizo referencia a las presuntas coimas que aparecieron en audios de Diego Spagnuolo en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). El único integrante del Gobierno que se expresó al respecto fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habló este lunes por la mañana.

“Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, aseguró Menem en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y agregó: “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule" Menem y por Karina Milei“.

