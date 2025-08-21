jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Streaming del Tiempo

Abel Chiconi, en Off the record: las perlitas sobre su candidatura, su posible reunión con "el Jefe" y los lineamientos de su campaña

El flamante primer candidato a diputado por La Libertad Avanza pasó por Off y contó todo el detrás de escena de su postulación en el frente que representa al presidente Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-21 at 8.39.40 PM

El pasado domingo 17 de agosto se cerró el plazo para el cierre de las candidaturas. En San Juan hubo novedades de último minuto y, una de ellas fue la candidatura de Abel Chiconi a diputado nacional. Si bien se había barajado como una opción, la decisión final sí sorprendió. Después de ese runrún, el flamante aspirante de La Libertad Avanza pasó por Off the record y contó todo: las perlitas sobre su candidatura, su posible reunión con “el Jefe” y los lineamientos de su campaña.

Lee además
Gentileza: La Mecha. 
Análisis

Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan
francos pronostico un triunfo libertario a nivel nacional, y le puso numero
Optimismo

Francos pronosticó un triunfo libertario a nivel nacional, y le puso número

El referente contó que se enteró de su candidatura el mismo domingo en que se definieron las listas: “Fue ese fin de semana, fueron horas muy decisivas para mí y mi familia, pero en ningún momento dudé porque es una oportunidad muy grande que es muy difícil que se te dé. No dudé en subirme a este barco”, expresó.

En cuanto a la campaña, Chiconi destacó que el principal desafío es llevar los mensajes de Javier Milei a cada rincón de San Juan: Tenemos que lograr que los mensajes de la libertad lleguen a todos los puntos de la provincia para que se entienda que el rumbo no es fácil. Hay cosas que no se pueden seguir haciendo. La política tradicional nos vuelve a ofrecer las mismas soluciones de siempre: suenan muy bonito, endulzan los oídos, pero después no funcionan”, remarcó.

Cabe recordar que días atrás el diputado nacional José Peluc, referente de Milei en la provincia, anunció que estaba organizando una reunión con Karina Milei (conocida como "el Jefe") en Buenos Aires. En ese marco, Chiconi expresó su expectativa de poder participar de ese encuentro.

La lista que encabeza Abel Chiconi se completa con Cristina Mabel Tejada Chiconi y Juan Sancassani.

Temas
Seguí leyendo

Francos pronosticó un triunfo libertario a nivel nacional, y le puso número

La Libertad Avanza acordó con Frigerio y definió a sus candidatos en Entre Ríos

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para "defender la libertad" y anticipó una reunión con Karina

Uno a uno, los candidatos libertarios que no jugarán con LLA en San Juan

Piden tres años y medio de cárcel para Andrea del Boca

Discapacidad: mirá quién es el nuevo interventor de la ANDIS

El Senado convirtió en ley el proyecto de financiamiento universitario y la recomposición del salario docente

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el senado rechazo decretos delegados y un dnu de javier milei
Derrota oficialista

El Senado rechazó decretos delegados y un DNU de Javier Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Clima

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

Te Puede Interesar

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Por Walter Vilca
Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Foto gentileza de Diario Libre San Juan. 
Clima

El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan

Cristina con García Furfaro el 24 de abril del 2024 en el Instituto Patria. Ese día justo hubo un ida y vuelta con la legisladora sanjuanina Celeste Giménez. 
Encuentro

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa? video
Tiempo pregunta

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa?