Abel Chiconi, en Off the record: las perlitas sobre su candidatura, su posible reunión con "el Jefe" y los lineamientos de su campaña

El pasado domingo 17 de agosto se cerró el plazo para el cierre de las candidaturas. En San Juan hubo novedades de último minuto y, una de ellas fue la candidatura de Abel Chiconi a diputado nacional. Si bien se había barajado como una opción, la decisión final sí sorprendió. Después de ese runrún, el flamante aspirante de La Libertad Avanza pasó por Off the record y contó todo: las perlitas sobre su candidatura, su posible reunión con “el Jefe” y los lineamientos de su campaña.

El referente contó que se enteró de su candidatura el mismo domingo en que se definieron las listas: “Fue ese fin de semana, fueron horas muy decisivas para mí y mi familia, pero en ningún momento dudé porque es una oportunidad muy grande que es muy difícil que se te dé. No dudé en subirme a este barco”, expresó.

En cuanto a la campaña, Chiconi destacó que el principal desafío es llevar los mensajes de Javier Milei a cada rincón de San Juan: “Tenemos que lograr que los mensajes de la libertad lleguen a todos los puntos de la provincia para que se entienda que el rumbo no es fácil. Hay cosas que no se pueden seguir haciendo. La política tradicional nos vuelve a ofrecer las mismas soluciones de siempre: suenan muy bonito, endulzan los oídos, pero después no funcionan”, remarcó.

Cabe recordar que días atrás el diputado nacional José Peluc, referente de Milei en la provincia, anunció que estaba organizando una reunión con Karina Milei (conocida como "el Jefe") en Buenos Aires. En ese marco, Chiconi expresó su expectativa de poder participar de ese encuentro.

La lista que encabeza Abel Chiconi se completa con Cristina Mabel Tejada Chiconi y Juan Sancassani.