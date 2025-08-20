Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan

Ni los más osados se atreven a aventurar un resultado no conservador para estas elecciones legislativas. Uno para el oficialismo, otro para el mileísmo y otro para el peronismo, es lo que más se escucha decir en las mesas de café donde abunda la rosca. El denominado escenario de tercios. Independientemente de lo que pase el 26 de octubre, fecha en la que San Juan renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, lo cierto es que los tres frentes más competitivos decidieron jugársela en distintos sentidos: o con pesos pesados como candidatos o apostando fuerte al poder de la ola violeta. Cuáles son los pros y los contras con los que deberán espadear a lo largo de toda la campaña los candidatos.

El orreguismo logró ampliar sus alianzas para estas elecciones. Sumó al bloquismo, que puso a disposición su estructura al Frente Por San Juan y también selló sus cuatro votos en el recinto local más dos intendencias (Zonda e Iglesia, éste último departamento clave por la minería). Aunque haya quedado enterrada en el pasado la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, mucho se habló de un tándem, que terminó no prosperando. “Pidieron firmar un cheque en blanco”, definió un referente a las condiciones del mileísmo para armar en conjunto. Las exigencias violetas, de ceder los primeros lugares en la boleta, y el pasivo que ven en apoyar todas las decisiones del presidente Javier Milei, terminaron de dinamitar la chance de unidad.

A la determinación del gobernador Marcelo Orrego de apostar el todo por el todo al armado local, se le sumó otra decisión potente: jugar con el vicegobernador Fabián Martín a la cabeza. Las encuestas coinciden en que la figura de Orrego es la que más mide en la provincia, el desafío de los candidatos pasará por lograr traducir esa valoración en votos a Martín-Palma-Rizo.

En la compulsa estuvo en consideración hasta último momento el intendente de Santa Lucía, Juan José “Kanky” Orrego. Orrego es Orrego, se escuchaba decir a la dirigencia, pero la idea se terminó descartando. Además de cuidar el apellido ante la chance de no quedar primeros en un escenario tan cerrado, también primó la intención de diferenciarse de la estrategia histórica del peronismo, cuyos referentes –caso José Luis Gioja y Sergio Uñac- participaron en las primeras contiendas electorales que enfrentaron con sus hermanos como cabezas de listas (César Gioja y Rubén Uñac respectivamente).

El gran desafío que tiene el oficialismo es escapar a la lógica Milei si/Milei no y apuntar a una provincialización del debate. Durante la campaña, el orreguismo buscará mostrar lo hecho en San Juan con recursos provinciales a pesar de los recortes mileistas y una forma diferente de gestionar al peronismo que gobernó San Juan durante las últimas dos décadas.

image Abel Chiconi.

En La Libertad Avanza armaron una propuesta distinta a la que pululó por los medios en los días previos a la inscripción de candidatos. Apostaron por Abel Chiconi, vicepresidente del INV, un hombre del modelo, elogiado por el ministro estrella del León, Federico Sturzenegger. En segundo lugar, la abogada Mabel Tejada, una profesional que militó en Dignidad Ciudadana pero que no ostentó cargos públicos. Ambos nombres fueron elegidos para enfrentar lo que se viene dentro del Congreso, indicaron desde la LLA. Los temas para los dos últimos años de este período de Milei serán candentes (reforma laboral e impositiva) y necesitarán soldados que no se fuguen, como pasó con algunos de los elegidos en el 2023 –caso conocido, el de la sanjuanina Lourdes Arrieta-.

¿Qué pasó con Martín Turcumán? Se decidió guardar al dirigente para otras batallas. “Octubre del 2025 no es la única elección que vamos a disputar”, agregaron. Quedó también al margen pero como fiel colaboradora María Eugenia Raverta, al frente de una dependencia nacional. Pesó su paladar amarillo.

Los candidatos sanjuaninos de LLA buscarán que la ola violeta sea lo suficientemente fuerte como para que sus referentes terminen consiguiendo meter un diputado –al menos- en la Cámara. De igual modo, internamente todo será ganancia. Así lo ven en la sede de avenida Libertador. Es que no tienen ninguna banca en juego y posiblemente cosechen una. “Ganancia 100%”, afirmaron.

La figura de Milei sigue midiendo muy bien en la provincia, lo que les da a los leones sanjuaninos una buena base de sustentación, la misma que les permitió en las elecciones del 2023 cosechar un senador, un diputado nacional, un diputado provincial y concejales.

Será una prueba a sortear conseguir que la ciudadanía establezca la asociación entre Chiconi y compañía con Javier Milei. El color violeta estará, también el águila en la boleta. “La gente sabe más de lo que pensamos”, indicó un operador del espacio, que contó la trastienda de algunas de las aproximaciones infértiles que hubo con el oficialismo.

image.png Cristian Andino y Analía Becerra jugaron en tándem y con su espacio político seguirán siendo gobierno en San Martín.

En el peronismo hay optimismo. Analizan que estas elecciones no se saldrán de la lógica que impone la agenda nacional Milei si/Milei no. Creen que representan la alternativa al modelo planteado por el Presidente y que la gente hará rápidamente esa asociación cuando les toque marcar al elegido. Optaron por nombres fuertes: el ex intendente de San Martín, Cristian Andino; la intendenta de Caucete, Romina Rosas y el ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

La elección de Rosas y Gramajo tuvo como función estratégica compensar la falta de peronismo en sangre que algunos sectores le endilgan al sanmartiniano. “No se puede discutir el peronismo de Rosas. Es una mujer referente dentro del PJ local”, apuntaron.

El peronismo disputará una elección en San Juan después de perder la gobernación, que venía controlando desde hacía 20 años. La intención es cosechar además de los votos de los descontentos con el mileísmo, los de aquellos que no encuentran identificación con el gobierno local. Alternativa es la palabra que se impone en el discurso y en el mano a mano serán moderados, respetando el estilo Andino.

Habrá reunión con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, para intentar acercar posiciones. También hubo foto con una representante del giojismo dentro del PJ luego de que el uñaquismo ganara la pulseada interna para el armado de la fórmula. Si estos gestos significarán un real acercamiento con estos sectores, está por verse. Y es uno de los factores que considerarán para el despliegue de la estrategia electoral.

El otro fantasma que enfrentan especialmente dentro del peronismo es que la gente vaya a votar. Le pasó factura a Leandro Santoro en Capital Federal y al peronismo en general en todo distrito del país donde hubo elecciones. Es que, si los candidatos no logran representar una esperanza ante el fenómeno Milei, será difícil que la gente concurra a las urnas a votar. “Será clave nuestro poder de movilización en los departamentos”, respondieron.

El 27 de agosto arranca la campaña. A días del arranque, los candidatos ya empezaron con la ronda dos: la de seducir. Los resultados están por verse.