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Osvaldo Jaldo sobre la reforma electoral: "Es un traje a medida para La Libertad Avanza"

El gobernador de Tucumán rechazó las modificaciones que pretende llevar a cabo el oficialismo y sostuvo la permanencia de las PASO.

Por Agencia NA
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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se manifestó en contra de la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei y la calificó como un "traje a medida" para La Libertad Avanza (LLA).

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“El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, afirmó Jaldo en declaraciones a una radio tucumana.

El principal punto por el que se opone es la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el oficialismo pretende eliminar, y su consecuencia sobre las elecciones internas de las distintas fuerzas políticas.

“Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos; permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se presente y compita dentro de su espacio. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, dijo.

Es decir, Jaldo se opone firmemente a la supresión de las PASO y argumenta que, dicha medida, perjudica a los partidos y a los ciudadanos “al limitar” la competencia democrática interna: de ser así, todos los espacios deberían volver a regirse estrictamente por sus cartas orgánicas para elegir candidatos, lo que señala como un “retroceso”.

Respecto a la Boleta Única de Papel (BUP), y a pesar de que el proyecto nacional la promueve, el mandatario provincial señaló que el PJ tucumano tendrá una postura oficial, por medio de su Consejo Provincial, y se despegará de la iniciativa planteada por el Ejecutivo Nacional.

Esta crítica de Jaldo al oficialismo marca un distanciamiento significativo de uno de los gobernadoresdialoguistas” que, hasta hoy, había sido uno de los “aliados estratégicos” del Gobierno Nacional en el Congreso y, con estas declaraciones, complicaría el escenario de LLA en el Senado.

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