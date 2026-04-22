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Parlamento

Eliminación de las PASO: ¿el gobierno conseguirá el apoyo en el Congreso?

La Unión Civica Radical no acepta eliminar las elecciones primarias, pero acepta modernización ese sistema de elección de candidatos.

Por Agencia NA
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eEl Gobierno envió el proyecto de reforma electoral al Senado, pero no tiene los votos para poder anular las elecciones PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia.

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El Gobierno giró a las 18 esa iniciativa que contempla eliminar las elecciones primarias, aumentar los requisitos para reconocer a un partido a nivel nacional, y eliminar el financiamiento público para las campañas proselitistas.

El oficialismo armó una solida mayoría con los radicales, el PRO, Provincias Unidas, y los bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Salta, Tucumán, y Santa Cruz, pero no siempre cuenta con el respaldo de todas estas fuerzas políticas.

“Acá mandan los números con lo cual veremos hasta donde podemos avanzar”, dijo una legisladora oficialista citada por NA.

La ley de reformas electorales se deben votar con mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en diputados con lo cual el oficialismo está aun mas complicado para votar la eliminación de las Paso.

Uno de los bloques que se opone es la UCR que tiene una decena de votos que son claves para el oficialismo para alcanzar esa mayoría agravada.

También objeta la eliminación de las Paso el PRO, mientras que la totalidad del interbloque justicialista de 25 miembros también rechaza esa propuesta.

El radical Maximiliano Abad dijo a la Agencia Noticias Argentinas que “la eliminación de las PASO sin pensar un sistema alternativo de carácter público y con garantías judiciales es volver atrás, a un esquema donde un puñado de dirigentes deciden la totalidad de las listas”

“Estamos abiertos a una modernización de las PASO. Por ejemplo, es razonable evitar gastos y movilizaciones cuando hay lista única.”, agregó.

Destacó que “en la Argentina es cada vez más frecuente la conformación de frentes o alianzas electorales integradas por varios partidos. Por eso, las PASO cumplieron con el objetivo de ordenar las candidaturas. El sistema que las reemplace o modernice tiene que cumplir con ese rol”.

Una de las alternativas que buscarán proponer bloques aliados es que las PASO sean optativas en lugar de obligatorias, pero el problema es que el oficialismo rechaza cualquier tipo de financiamiento que esos comicios así como de las campañas electorales.

En las filas de la Libertad Avanza no quieren impulsar una nueva suspensión de las primeras para las elecciones del 2027 como se hizo en el 2025, y va a insistir en alcanzar acuerdos para eliminar al menos la obligatoriedad de realizar en agosto las Paso.

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