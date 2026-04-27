lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente doméstico

Se cayó un portón en Santa Lucía y aplastó a dos hermanitos

Los niños, de 6 y 4 años, resultaron heridos tras un accidente doméstico ocurrido en una vivienda de calle Lamadrid. Interviene la UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Un grave accidente doméstico generó preocupación este lunes por la tarde en el departamento de Santa Lucía, cuando dos hermanitos de 6 y 4 años debieron ser hospitalizados luego de que un portón de hierro cayera sobre ellos.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid al 2086. Según informaron fuentes del caso, la madre de los menores, Erica Arias, de 45 años, intentaba abrir el portón de ingreso junto a sus hijos cuando, por motivos que se investigan, la estructura se salió de su lugar y se desplomó directamente sobre los pequeños.

La situación generó un inmediato llamado al 911. Minutos después arribó personal médico, que tras asistir a los niños en el lugar resolvió su traslado en ambulancia al Hospital Rawson, donde permanecen bajo evaluación médica para determinar la gravedad de las lesiones.

En paralelo, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que buscará establecer cómo se produjo el desprendimiento del portón y si existían fallas estructurales o de mantenimiento en la instalación.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Imagen ilustrativa.
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Te Puede Interesar

San Juan logra sostener el equilibrio fiscal en 2025, aunque con un superávit mucho más ajustado que el año anterior.
Informe privado

San Juan, entre las pocas provincias que lograron mantener el superávit en sus cuentas

Por Elizabeth Pérez
Sobreseen al juez que estaba sospechado de chapear y tratar de favorecer a un detenido
A pedido de fiscalía

Sobreseen al juez que estaba sospechado de chapear y tratar de favorecer a un detenido

 La Justicia de San Juan implementará la digitalización de 90 mil notificaciones anuales.
Cambio oficial

Chau papel: la Justicia de San Juan digitalizará 90 mil notificaciones por año para ahorrar $ 500 millones

Imagen de archivo. 
Accidente doméstico

Se cayó un portón en Santa Lucía y aplastó a dos hermanitos

El fuerte descargo de una proteccionista tras una condena por zoofilia en San Juan: Es una burla para la sociedad
En las redes

El fuerte descargo de una proteccionista tras una condena por zoofilia en San Juan: "Es una burla para la sociedad"