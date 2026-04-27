Se cayó un portón en Santa Lucía y aplastó a dos hermanitos

Un grave accidente doméstico generó preocupación este lunes por la tarde en el departamento de Santa Lucía, cuando dos hermanitos de 6 y 4 años debieron ser hospitalizados luego de que un portón de hierro cayera sobre ellos.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid al 2086. Según informaron fuentes del caso, la madre de los menores, Erica Arias, de 45 años, intentaba abrir el portón de ingreso junto a sus hijos cuando, por motivos que se investigan, la estructura se salió de su lugar y se desplomó directamente sobre los pequeños.

La situación generó un inmediato llamado al 911. Minutos después arribó personal médico, que tras asistir a los niños en el lugar resolvió su traslado en ambulancia al Hospital Rawson, donde permanecen bajo evaluación médica para determinar la gravedad de las lesiones.

En paralelo, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que buscará establecer cómo se produjo el desprendimiento del portón y si existían fallas estructurales o de mantenimiento en la instalación.