Caras vemos corazones no sabemos: el giojismo busca mostrar unidad peronista pese al cachetazo uñaquista

El giojismo quedó muy herido y caliente tras el armado de listas del frente peronista para las próximas elecciones legislativas, maniobrado por el uñaquismo, que no lleva ni a José Luis Gioja ni ninguno de sus alfiles en la nómina para el 26 de octubre. De todas maneras, más por una cuestión estratégica que de convencimiento, en el giojismo juran y perjuran que seguirán trabajando en tándem tanto para la campaña como dentro de la Legislatura de San Juan con los de Sergio Uñac .

El frente Fuerza San Juan dinamitó la unión que duró varios meses entre los peronistas locales, lograda a costa de refregones y aflojes entre los sectores de Gioja y Uñac. El desplazamiento del ex gobernador y ex diputado nacional caldeó los ánimos e hizo suponer que el giojismo tomaría distancia, ya que pasó otras veces (como cuando armó juego propio en la Cámara de Diputados de San Juan o se mostró independiente en las votaciones en el recinto). Ahora, pese al malestar que está y es profundo, esperan poder mostrarse alineados a la propuesta del PJ para dar un mensaje contundente en el electorado. Hay que hacer la mejor elección, cueste lo que cueste.

Además de que no dejaron jugar a José Luis como cabeza de la nómina, el giojismo registró el armado de lista como un "engaño" del uñaquismo y hasta dicen que no tendrá arreglo como otras veces la relación del ex gobernador con el senador. Encima, a los "G" no les terminan de gustar los candidatos. Fuerza San Juan jugará con Cristian Andino a la cabeza; seguido por la intendenta de Caucete, Romina Rosas; y el ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo.

El PJ busca mantener las dos bancas de las tres que pone en juego San Juan en la Cámara de Diputados de la Nación pero tiene enfrente un escenario difícil. El orreguismo puso toda la carne al asador con Fabián Martín encabezando la lista, y los libertarios planean ganar espacio en el Congreso sí o sí apoyados en la figura de Javier Milei.

La campaña de los peronistas anticipa un "juntos pero no revueltos". Quizá no un Gioja caminando de la mano con Andino, Rosas o Gramajo, pero sí una decidida postura por la victoria de la lista, apoyando en su justa medida. Aseguraron que sí habrá militancia activa para que gane la lista pejotista, con la meta de no ceder terreno a los libertarios ni al orreguismo. Habrá que ver cómo se traduce pero desde el entorno del ex gobernador prometen que no solo no serán un obstáculo, sino que pedirán el voto por Fuerza San Juan y habrá visibles señales de unidad.

En la Cámara de Diputados, el giojismo tiene dos representantes, Mario Herrero y Graciela Seva, quienes seguirán en diálogo con el bloque de los uñaquistas. La sana convivencia y actuación en equipo no se romperá por el asunto de las candidaturas, aseguraron fuentes giojistas. Eso sí, no garantizan un alineamiento 100% con los uñaquistas en proyectos que no les terminen de cerrar, pero eso viene de antes del 7 de agosto cuando fue la definición de los candidatos, aclaran.

¿Será que se diferenciarán en las votaciones que definan cargos judiciales o la muy mentada designación del Fiscal de Estado que está en pleno proceso? Ya se verá en el recinto si prospera la unidad.

Por lo pronto ya hubo salutaciones de rigor del giojismo que quedaron para el registro público. La diputada Seva se mostró en la presentación de candidatos, y el mismo José Luis dijo al micrófono que los tres elegidos "son los mejores sin ninguna duda, porque son candidatos nuestros".