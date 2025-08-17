domingo 17 de agosto 2025

Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

El tres veces gobernador envió un mensaje a la militancia horas antes de tomar la decisión. Ningún dirigente del sector participa en la lista de Fuerza San Juan.

Por Fernando Ortiz
image

Este domingo, el peronismo sanjuanino definió la lista de candidatos a diputados nacionales. El exintendente de San Martín, Cristian Andino, encabeza la nómina del frente Fuerza San Juan. Está escoltado por la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. La coalición no tiene ni un solo representante del sector de José Luis Gioja. El exgobernador soltó la lista y pegó un portazo del Partido Justicialista.

El sábado a la tarde, en las horas previas a la decisión final de la Mesa Ejecutiva del partido, Gioja envió un audio a la militancia a través de WhatsApp en el que lamentó el rumbo de las negociaciones. "Yo puse a disposición de todos mi experiencia, mi voluntad. Decidí a pesar de mi edad, a pesar de de los problemas de salud que tengo, que tiene mi mujer que todos conocen, eh decidí hacer un esfuerzo y y ponerme a disposición", señaló.

En ese sentido, ahondó: "Bueno, hay un grupo que obviamente de la conducción que no quiso, que no quiere directamente, con lo cual eh seguimos conversando, vamos a seguir conversando y proponiendo, pero hasta ahora no no no se avizora ningún tipo de solución". El tres veces gobernador pidió a la militancia "mucha paciencia y por supuesto pedir a Dios que nos ilumine a todos". "Como decía Cristina, hace falta cabeza, corazón y coraje. Cada una de estas cosas le estamos poniendo a fondo", dijo.

Durante la mañana de hoy, en la sede central del Partido Justicialista, hubo deliberaciones en el marco de la Mesa Ejecutiva partidaria -que tiene mayoría uñaquista- y el sector de Gioja decidió retirarse. Ya había advertido en varias ocasiones que iba a "soltar la lista" y que cargaría contra Uñac por una "eventual derrota".

La confirmación de Andino como primer candidato de Fuerza San Juan generó resistencias. En los dos cónclaves que convocaron a Uñac, Gioja -o un representante como Juan Carlos Gioja-, Gramajo, el propio Andino, Quiroga Moyano y los vices del partido, Graciela Seva y Fabián Aballay, no hubo fumata blanca. El sector de Gioja pretendía que el tres veces gobernador liderase la lista del peronismo. No hubo caso. Pese a los argumentos del espacio, que esgrimieron el carácter nacional de la elección y el discurso anti Javier Milei de Gioja, sumado a su trayectoria dentro del justicialismo, la Mesa Ejecutiva decidió que sea el exintendente de San Martín.

Según informaron, Andino contó con el respaldo de, al menos, nueve intendentes y el bloque Justicialista en la Legislatura provincial. Entre los caciques justicialistas que dieron el visto bueno están los que participaron de una reunión el viernes. Son el grupo de jefes comunales alineados a Uñac y que tienen afinidad con Andino: Rodolfo Jalife (25 de Mayo), Daniel Banega (9 de Julio), José Castro (Angaco), Sebastián Carbajal (Calingasta), Romina Rosas (Caucete), Matías Espejo (Jáchal), Fabián Aballay (Pocito), Analía Becerra (San Martín), y David Domínguez (Ullum), quien fue el gestor.

