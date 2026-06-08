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Informe

El salario mínimo vale menos que en 2001, y se debería triplicar

Un informe de la UBA y el Conicet revela que el poder adquisitivo del salario mínimo ya es inferior al de 2001. Con una caída real del 39,3% desde noviembre de 2023, el ingreso básico toca uno de sus niveles más bajos en tres décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El escenario laboral en Argentina presenta un panorama crítico. Según un reciente informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) atraviesa uno de sus momentos de mayor deterioro en las últimas décadas, alcanzando un poder de compra inferior al que tenía durante la crisis de 2001.

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Un derrumbe acelerado

La pérdida del valor real del salario mínimo se ha profundizado en los últimos años. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el SMVM acumuló una caída real del 39,3%. Este deterioro no es un fenómeno aislado de una sola gestión, ya que desde el máximo histórico registrado en septiembre de 2011, la erosión acumulada alcanza el 66%. No obstante, la tendencia se aceleró significativamente desde finales de 2023 debido a la inflación y a ajustes nominales que no lograron compensar el aumento de precios.

De hecho, el estudio destaca que, a partir de julio de 2025, el salario mínimo ha encadenado 10 meses consecutivos de retroceso real. En abril de 2026, el monto vigente se situó en $357.800 mensuales.

La brecha con la historia y las necesidades básicas

Para dimensionar la magnitud del desplome, los investigadores compararon el valor actual con hitos históricos:

  • Para recuperar el pico de 2011: El salario mínimo debería casi triplicarse, ya que en aquel entonces equivalía a unos $1.059.903 a valores actuales.
  • Para cumplir su función original de 1964: Según el poder adquisitivo que tenía al momento de su creación por el gobierno de Arturo Illia, el SMVM debería ubicarse hoy entre $1.509.000 y $1.838.000.

En 1964, un salario mínimo permitía comprar 107 kilos de asado o cubrir 2.333 viajes en colectivo. Hoy, el indicador ha perdido la capacidad de cubrir la canasta familiar amplia (alimentación, vivienda, educación, salud, etc.) para la cual fue diseñado originalmente.

Impacto en el sector público y privado

El derrumbe del salario mínimo se inscribe en un cuadro de retroceso generalizado de los ingresos:

  • Sector Público: Registró una caída del 17% en su poder de compra respecto a noviembre de 2023.
  • Sector Privado: Los salarios del sector privado formal cayeron un 4,8% en el mismo período. En marzo de 2026, el sueldo promedio en este sector fue de $2.111.085, un 14,9% por debajo de su pico histórico de 2013.

Menos empleo y más precariedad

El informe advierte que este deterioro salarial coincide con una pérdida de 206.000 puestos de trabajo asalariado privado registrado desde noviembre de 2023. Los sectores más afectados por esta destrucción de empleo formal han sido la industria y el comercio.

En conclusión, el salario mínimo en Argentina ha quedado relegado a uno de sus niveles más bajos en 30 años, dejando de funcionar como una referencia suficiente para el sustento de los trabajadores y sus familias.

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