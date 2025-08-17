domingo 17 de agosto 2025

Declaraciones

Gioja, tras la candidatura de Andino: "Hoy más que nunca celebramos el armado de nuestra fuerza política"

Luego de que se conociera un malestar por los nombres elegidos para competir en octubre, el exgobernador usó sus redes sociales para referirse a los candidatos que jugarán representando al peronismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-17 at 10.45.09 PM

Este domingo, el frente Fuerza San Juan presentó su lista para competir en las Elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre: encabezará el exintendente de San Martín, Cristian Andino; la intendenta de Caucete, Romina Rosas; y el exintendente de Chimbas y referente de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo. En las horas previas a esta definición, era sabido que el sector giojista no estaba de acuerdo con que el excandidato a vicegobernador junto con Sergio Uñac sea el cabeza de lista y, de hecho, se filtró un audio del propio José Luis Gioja, en el que reflejaba su decepción por la decisión. "Yo puse a disposición de todos mi experiencia, mi voluntad. Decidí a pesar de mi edad, a pesar de de los problemas de salud que tengo, que tiene mi mujer que todos conocen, eh decidí hacer un esfuerzo y y ponerme a disposición", había manifestado.

san juan conoce a todos los canditados para las elecciones legislativas nacionales 2025: todo lo que se sabe
A contrarreloj

San Juan conoce a todos los canditados para las elecciones legislativas nacionales 2025: todo lo que se sabe
uno por uno, los candidatos a senadores y diputados para las elecciones legislativas en caba, buenos aires y el resto del pais
Cierre de listas

Uno por uno, los candidatos a senadores y diputados para las elecciones legislativas en CABA, Buenos Aires y el resto del país

Sin embargo, después de unas horas reunido con su entorno, el ex tres veces gobernador reculó con su posición y mostró el apoyo a la lista elegida por el peronismo, aunque dejó en claro la discordancia con algunos puntos. "'Primero la Patria, segundo el Movimiento y por último las mujeres y los hombres'. Ese es nuestro norte, y por eso no bajamos ninguna bandera", manifestó.

En este marco, agregó: "Frente al ajuste cruel de Milei y con el convencimiento de que el camino y el deber que tenemos como peronistas es mantenernos firmes y de pie en defensa de nuestra Patria, seguiremos trabajando con cabeza, corazón y coraje".

Finalmente cerró: "Hoy más que nunca celebramos el armado de nuestra fuerza política en todos los distritos del país".

