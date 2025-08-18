lunes 18 de agosto 2025

Campaña

Javier Milei suspendió un acto por la ciclogénesis: ¿De qué se trata?

El fenómeno llevó a la seguridad presidencial a recomendar la suspensión de un acto en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei suspendió el acto que iba a realizar en la ciudad de Junín debido a la tormenta pronosticada para mañana, la cual generaría "lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora".

En un comunicado de la Oficina del Presidente, difundido en redes sociales, se indicó el cambio de agenda del presidente. "A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires", informó el comunicado.

Además, explicó que la decisión se debe "a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h". Según el organismo de custodia del Presidente, "el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones".

El reporte meteorológico agregó que "los aeródromos de las ciudades de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea de ningún tipo de aeronave bajo las reglas de vuelo visuales, para las cuales es necesaria una meteorología acorde, lo que no se cumpliría en la jornada mencionada".

"Esto implica que, aun considerando la posibilidad de un traslado en helicóptero por debajo del nivel de nubes, la probabilidad que la aeronave deba regresar al aeropuerto de origen, son muy altas. Los techos nubosos pueden descender aún más durante el vuelo, lo que, sumado a los fuertes vientos pronosticados, incrementa el riesgo y vuelve el traslado incomodo e inseguro", alertó.

El Presidente tenía programado encabezar un acto este martes a las 17.30 con todos los candidatos nacionales en el Teatro San Carlos, conocido como "El Coloso" de Junín. De esta manera, La Libertad Avanza tiene que suspender el primer acto con el que abría la campaña a nivel nacional después de haberse cerrado las listas el último domingo.

