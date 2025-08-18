Javier Milei respaldó a Karina, tras versiones que indicaban que usaba un reloj Rolex

El presidente Javier Milei respaldó a su hermana, Karina, ante las acusaciones por el supuesto uso de un reloj Rolex y señaló que “a los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”.

“A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales… Al menos que mentir , calumniar e injuriar no sea gratis”, expresó el mandatario.

De esta forma Milei se hizo eco de la respuesta de la secretaria general de la Presidencia a dichos televisivos sobre el supuesto uso por su parte de un reloj Rolex.

Karina Milei negó poseer un reloj Rolex de “35 mil dólares” y sostuvo que en las elecciones nacionales de octubre La Libertad Avanza (LLA) “va a ganar igual aunque sigan mintiendo”.

A LOS MENTIROSOS HABRÁ QUE HACERLOS DESFILAR POR LOS TRIBUNALES...

Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis...

Fin. https://t.co/ogxrKrW3sr — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2025

“Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, sostuvo la funcionaria, al cruzar a la conductora Pamela David, a quien dijo que denunciará en la Justicia por “calumnias e injurias”.

Pamela David sobre el Rolex de Karina Milei: "ANDA CON UN ROLEX DE 35 MIL DÓLARES. SI ES REPOSTERA, NO ES MARU BOTANA" — Real Time (@RealTimeRating) August 18, 2025

La funcionaria desmintió dichos de Pamela David sobre el supuesto uso de un reloj Rolex y planteó que “empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia”.

Ante la falta de ideas y propuestas, solo pueden apelar a las Fake News, por suerte la Jefa Karina Milei puede demostrar la mentira de Pamela David, a diferencia de ellos, ella puede justificar absolutamente todo. — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) August 18, 2025

A la vez, señaló que el reloj que utiliza es de marca Grovana y lo compró “con el fruto” de su trabajo.