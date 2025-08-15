viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cine y política

Milei volvió a proyectar la última de Francella, ahora para su gabinete

El presidente ya había visto Homo Argentum, que aún no fue estrenada, junto a diputados oficialistas y aliados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una extensa reunión de equipo, que incluyó la proyección y el debate de la película Homo Argentum, que protagoniza el actor Guillermo Francella, en la previa a la fecha límite para presentar las listas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Lee además
sin celulares, masterclass de economia, y la nueva de francella: los detalles de la reunion entre milei y diputados aliados
Detalles

Sin celulares, masterclass de economía, y la nueva de Francella: los detalles de la reunión entre Milei y diputados aliados
milei anticipo una ola violeta en buenos aires, y reivindico el uso del nunca mas para hablar del kirchnerismo
Mensaje

Milei anticipó una "ola violeta" en Buenos Aires, y reivindicó el uso del "Nunca más" para hablar del kirchnerismo

Poco antes de las 9.30, el mandatario llegó a Casa Rosada vestido con el mameluco de la empresa YPF, que estila usar cuando permanece en la quinta de Olivos, y pese al día no laborable, convocó a sus principales colaboradores.

El intercambio del Gabinete, que duró poco más de cuatro horas, tuvo lugar en una semana marcada por debates electorales, el movimiento del dólar y el impacto por la muerte de 96 personas tratadas por el lote contaminado del fentanilo.

Desde el entorno del libertario negaron que la convocatoria a la reunión haya sido de urgencia, y argumentaron que figuraba en las agendas desde el miércoles.

Si bien los encuentros suelen ser herméticos por regla del propio Milei, la agencia Noticias Argentinas supo que en una primera instancia el mandatario hizo uso de la palabra en un repaso de la coyuntura económica, abordó temas propios del Gabinete y algunos aspectos de la batalla cultural, mientras los asistentes llevaban un registro escrito del intercambio.

Para la ocasión, personal de ceremonial y protocolo repartió entre los presentes carpetas azules con el logo de Presidencia en color dorado y lápices negros.

En la segunda etapa de la reunión, el libertario propuso volver a ver el film que compartió junto a los legisladores del PRO y LLA, el pasado martes en la quinta de Olivos, y utilizó algunas de las 16 viñetas para debatir escenarios de la realidad.

Uno de los asistentes confirmó a la agencia Noticias Argentinas que las historias que captaron la atención del mandatario y que formaron parte del cine debate fueron Aquí no ha pasado nada, Piso 54, Un hombre decidido, El auto de mis sueños, Experiencia enriquecedora, La novia de papá, Las ventajas de ser pobre, Ezeiza, El juguete carísimo, Un film necesario y Tropo Dolce.

Debido a que el debate se extendió pasado el mediodía, el jefe de Estado y sus funcionarios compartieron un almuerzo austero cuyo menú incluyó empanadas, agua o gaseosa.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el segundo en llegar y escoltó al libertario en el intercambio que se llevó adelante en el Salón Eva Perón junto a los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También pasaron la mañana del viernes en el primer piso de Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se retiró a mitad del encuentro.

Poco antes de las 14.30, mientras los ministros abandonaban la casa, Martín Menem desfiló por el balcón del primer piso y se trasladó a las oficinas de su primo, el armador del interior Eduardo “Lule” Menem, quien se encuentra abocado al cierre de las listas nacionales de La Libertad Avanza.

Seguí leyendo

YPF comenzará a vender en sus tiendas el mameluco que usa Milei

Pablo Echarri cruzó duro a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino

Extrema tensión por la reunión de intendentes de Uñac sin Chimbas ni Rawson y que Gioja desconoce

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X de Javier Milei

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

Por ahora, Argentina no deberá entregar las acciones de YPF para pagar un juicio perdido

En Gran Bretaña hay un concurso para que latinoamericanos visiten Malvinas: Fuerte reacción del peronismo

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la defensa de ian moche pedira la baja de la cuenta x de javier milei
Justicia

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X de Javier Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Por Miriam Walter
La elegancia, el reconocido elenco y los interesantes diálogos sobresalen en Amores materialistas. video
Tiempo para Ver

"Amores materialistas" y hasta qué punto el amor es una negociación

Imagen de archivo. Reunión de junio.
Peronismo

Extrema tensión por la reunión de intendentes de Uñac sin Chimbas ni Rawson y que Gioja desconoce

A la izquierda, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga.
Paritarias

UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno tras el plenario de delegados

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas
A la Comisaría

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas