Los laboratorios de Obras Sanitarias: el corazón invisible que garantiza el agua de los sanjuaninos

Sin esos análisis diarios y minuciosos, simplemente no se podría tomar agua potable en la provincia ni controlar adecuadamente los efluentes cloacales; la salud de la población y la preservación del ambiente se ponen en escena en cada muestra procesada. Este trabajo silencioso pero vital en Obras Sanitarias San Juan (que los sanjuaninos conocen como OSSE ) fue recientemente validado a nivel internacional, ya que en la auditoría de recertificación que acaba de concluir, se destacó el funcionamiento de los dos laboratorios como una de las mayores fortalezas de la empresa estatal. Estos centros de análisis son, en la práctica, los garantes de que el producto que llega a los hogares y el agua que se devuelve al sistema cumplan con los más altos estándares de calidad.

Dentro de la estructura de la empresa, estos laboratorios dependen del Departamento de Control de Calidad, que a su vez responde a la Gerencia de Operaciones. La conducción general de este departamento está a cargo de la jefa Patricia Valdés , quien coordina los esfuerzos de las dos unidades especializadas: el Laboratorio de Aguas y el Laboratorio de Líquidos Residuales. El Laboratorio de Aguas tiene su sede física en el Establecimiento Potabilizador Marquesado y está bajo la jefatura de Sebastián Bringas , contando con un equipo de 15 personas. Por su parte, el Laboratorio de Líquidos Residuales funciona en el Cerrillo Barboza, es conducido por Lorena Moreno y está integrado por 12 especialistas. Ambos equipos están conformados por profesionales de alta calificación, incluyendo ingenieros químicos, licenciados en microbiología, bioquímicos y especialistas en alimentos.

image

El funcionamiento de estas unidades es incesante y sumamente complejo, abarcando desde el control de las fuentes de agua superficiales y subterráneas hasta la red de distribución y las plantas de tratamiento. Bringas, jefe del laboratorio de agua, explicó la magnitud de esta tarea señalando que “se muestrean las fuentes, se muestrean las plantas en sus procesos, se muestrean las perforaciones, que son otro tipo de fuentes. Con todo eso se hacen controles de lo que vendría a ser la red de distribución para asegurar la calidad del producto que la empresa entrega a sus usuarios”. Además, destacó la rigurosidad de los tiempos de trabajo: “dentro de los que son los procesos productivos, el personal de producción hace controles cada una hora y media, o sea, el control es constante; el producto está asegurado”.

La importancia de estos laboratorios se refleja también en su capacidad operativa, ya que solo en el último periodo se procesaron 15.000 muestras de agua y se realizaron cerca de 194.000 determinaciones o análisis específicos. Mientras el Laboratorio de Aguas se enfoca en parámetros físico-químicos y microbiológicos para la potabilización, el Laboratorio de Residuales cumple un rol ambiental crítico al monitorear los afluentes que llegan a las plantas de tratamiento y controlar las descargas de las industrias que vuelcan a la red cloacal. Sobre el prestigio obtenido en la auditoría, Bringas concluyó con orgullo que “es fundamental en realidad el trabajo que se hace en los laboratorios. Siempre es bueno cuando a uno lo destacan por hacer bien su trabajo, y que el laboratorio haya sido punta de lanza en todo lo que tenía que ver con el tema de certificación de normas es un orgullo para todo el personal”.

image

Llegó la recertificación

El proceso de recertificación bajo la norma ISO 9001 es una instancia de revisión profunda y exhaustiva que Obras Sanitarias sostiene de manera ininterrumpida desde el año 2010. A diferencia de las auditorías de seguimiento habituales, la recertificación implica evaluar de punta a punta todos los procesos de la organización, desde la producción y distribución de agua hasta el tratamiento de líquidos cloacales y la atención al usuario. Durante ocho días de auditoría desarrollados en diciembre, especialistas externos verificaron que cada tarea se ejecute según procedimientos escritos, con indicadores de desempeño y evidencia documental rigurosa. El resultado fue altamente positivo, sin registrarse desvíos significativos, lo que confirma que Obras Sanitarias posee un sistema sólido, confiable y orientado a la mejora continua.