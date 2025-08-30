En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

La idea es mejorar la seguridad en las calles y proteger tanto a los ciudadanos como los bienes materiales. Para eso, Obras Sanitarias de San Juan estrenó este año una brigada especial de señalización vial que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta iniciativa, que comenzó a ejecutarse en marzo, no solo busca prevenir siniestros viales, sino también reducir drásticamente los juicios millonarios que el Estado podría enfrentar por incidentes relacionados con la falta de señalización en la vía pública.

La propuesta para la creación de este equipo se realizó en febrero de 2024, con el objetivo de incorporar equipamiento de señalización vial que era una necesidad para Obras Sanitarias. "Se comenzó a ejecutar en marzo de 2025 en adelante con la adquisición, la incorporación de personas, adquisición de vehículos, adquisición de cartelería de seguridad y de los otros equipamientos de seguridad", informó Gabriel Varas, jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de OS.

Desde la aprobación de este plan, se han adquirido e incorporado una serie de elementos clave para reforzar la seguridad en las zonas de obra. Por ejemplo, 80 carteles; conos y tachos con una altura de 1 metro y postes reflectivos; pirotines o pinchotes de seguridad generados a partir de material en desuso de las plantas; luminaria artificial nocturna para una mayor advertencia en trabajos vespertinos y nocturnos que se adhieren a los carteles de seguridad. Además de la señalización de riesgo, se incluye información que identifica a Obras Sanitarias como la entidad a cargo de la obra.

Cero incidencias y menos juicios

La implementación de este equipo ha tenido un impacto notable, según dijo Varas, luego de constatar los datos estadísticos que comparan los periodos 2023, 2024 y 2025, tomando como referencia la evolución a lo largo del tiempo. "Lo que hemos podido notar es una disminución grande en el periodo de 2025", afirmó el funcionario.

Los datos son elocuentes. En 2023 se registraron 28 incidencias, en 2024, la cifra bajó a 15 incidencias y, lo más significativo, en el primer semestre de enero a julio de 2025, se ha alcanzado una tasa de cero incidencias.

¿A qué se refieren con "incidencia"? Varas aclaró: "Hay dos tipos de incidencia. La incidencia física que pueda ocasionar la caída del golpe de una persona, o una incidencia material,que es un daño a un inmueble o vehículo".

Estos incidentes no solo representan un riesgo para la vida y los bienes, sino también un costo económico significativo para el Estado. "Justamente la estadística va en base a eso, a la denuncia que se recibe, que se ingresa por mesa de entrada de Obras Sanitarias y fuimos tomándolo en base a eso: en referencia periodo de enero a julio no ingresó nada", explicó.

Esta precaución redunda en una reducción de juicios que eventualmente recaigan sobre la empresa estatal por responsabilidad en daños. Los beneficios son muchos, tanto desde lo humano como desde lo material. Obras Sanitarias, como empresa independiente del Estado, asume estos costos, por lo que la prevención tiene un impacto directo en sus finanzas.

Operación 24/7 y la novedad de la vigilancia constante

El equipo de señalización vial de OS trabaja las 24 horas del día, respondiendo a cualquier notificación en horarios inusuales, como a las 3, 4 o 5 de la mañana. ¿Y por qué puede actuar a las 4 de la mañana? "Puede haber algún tipo de hundimiento, nos ha pasado que hay cartelería puesta y que se ha caído la cartelería. Entonces, en zonas que son a lo mejor complicadas, entonces se nos avisa de que hay que activar, levantar la cartelería o reforzar y demás", detalló el funcionario.

Anteriormente, la señalización era responsabilidad de los propios servicios de agua y cloaca. Sin embargo, la mejora radica en la creación de este equipo dedicado, compuesto por tres personas responsables, cuya tarea no es solo colocar la señalización, sino también supervisarla constantemente. "No es que no se asumía la responsabilidad, sino que antes existía eso pero no existía un equipo de señalización vial, solo existían los carteles. Hoy tenemos un equipo de vial, tres personas responsables directamente de señalizar y hacer el rondín de la señalización también. Una cosa es 'yo dejo un cartel puesto' y ese cartel se lo pueden robar, se puede caer. Entonces, hay personas responsables hoy directamente de estar verificando esta situación", enfatizó.

El control es constante debido al riesgo de robo de conos o tachos. "Por eso siempre el equipo de señalización vial está en el ingreso de la obra y después finaliza esa obra, pero igualmente con el cartel que queda puesto hasta el bache, ellos tienen que hacer sus rutinas correspondientes para verificar que la cartelería esté puesta, digamos. El objetivo es disminuir cualquier tipo de incidencia en la comunidad", remarcó.

La brigada interviene tanto en actividades programadas (obras de agua y cloaca) como en no programadas, como hundimientos de caminos, robos de bocas de registro o baches inesperados. De hecho, el equipo de señalización es el primero en ingresar a una obra y el último en retirarse, dijo Varas.

Obras Sanitarias también cambió normativa para que las empresas contratistas de bacheo adhieran a los mismos lineamientos internos de señalización en la vía pública, cumpliendo con el sistema vial uniforme de la Ley Nacional de Tránsito.

También destacó que la comunidad juega un rol fundamental en este esquema de prevención. Existen canales abiertos para que los ciudadanos notifiquen riesgos en WhatsApp de Obras Sanitarias 264 506 4444 (solo texto y la información es luego transmitida a la brigada); o al número telefónico 0800 22 6773. A través de estos medios, se pueden enviar fotos e informar sobre zonas de riesgo, lo que activa a los equipos de inmediato. También se mantiene una buena comunicación y diálogo con las municipalidades, que a menudo informan sobre señalización caída o ausente.