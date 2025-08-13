miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detalles

Sin celulares, masterclass de economía, y la nueva de Francella: los detalles de la reunión entre Milei y diputados aliados

Anoche. Javier Milei reunió a un puñado de diputados libertarios y aliados, para comenzar a trabajar el apoyo al veto contra jubilados y discapacitados. Después hubo empanadas y cine. Mirá el trailer de la película que vieron, y que aún no se estrenó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En extremo hermetismo, el presidente Javier Milei decidió ayer por la mañana que se cursaran invitaciones a un grupo de diputados de La Libertad Avanza y el PRO para mantener una reunión en la Residencia Presidencial de Olivos, la cual se enmarca en un contexto de relativa complejidad para el oficialismo por la insistencia de los vetos y los proyectos que impulsa la oposición, los cuales podrían vulnerar el objetivo de superávit fiscal que propone la Casa Rosada.

Lee además
karina milei cambio al responsable medico de la unidad presidencial
Salud presidencial

Karina Milei cambió al responsable médico de la Unidad Presidencial
Javier Milei ya festejó un anterior veto contra jubilados, con un asado en Olivos para los 87 héroes
Cumbre

Milei convocó a diputados libertarios y aliados para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

Los legisladores oficialistas fueron citados por Presidencia para que asistan a la Quinta de Olivos a las 20.30, horario en el que fueron recibidos allí por el asesor presidencial, Santiago Caputo; el único representante de la Casa Rosada que hubo en el encuentro. Los invitados debieron dejar sus teléfonos celulares hasta antes de irse, lo cual generó algunas ansiedades por no poder actualizarles a sus familias si seguían en la cumbre.

Entre los asistentes del PRO destacaron Cristian Ritondo, con quien los libertarios negociaron un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, junto a figuras como Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Luciano Laspina, Alejandro Bongiovanni, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet; todos ellos con alta estima de parte del jefe de Estado.

Por el bloque libertario estuvieron alfiles clave en la parte legislativa y que suenan como candidatos en las próximas elecciones como el jefe de bloque Gabriel Bornoroni, el bonaerense José Luis Espert, la neuquina Nadia Márquez; y la santafesina Romina Diez. También estuvieron el presidente de Diputados, Martín Menem y los legisladores Manuel Quintar, Lilia Lemoine, Alberto Benegas Lynch, Santiago Santurio y Lisandro Almirón, que competirá como candidato a gobernador de Corrientes en pocas semanas.

Además, Milei convocó al “radical con peluca” Pablo Cervi, quien suena como candidato de La Libertad Avanza en Neuquén. No fueron invitados otros representantes de bloques aliados como el MID o legisladores referenciados en gobernadores.

El Presidente estaba interesado de poder contarles en primera persona a todos ellos las bases del programa económico y poder detallarles la importancia de la premisa del déficit cero. Estos legisladores fueron elegidos por Milei y Caputo por considerarlos “buenos voceros” en los medios de comunicación, considerando que durante estas semanas se debe defender en ese ámbito las premisas de la gestión libertaria ante la avanzada opositora.

“El Presidente nos invitó para que tratar cómo está el panorama electoral y contarnos cómo está el panorama económico. Uno podía preguntar y hablar, pero da gusto escuchar [aquellos asuntos] del propio Presidente, la pasión que le pone por las medidas que toma como gobierno, contando experiencias, estadísticas, la verdad que fue una charla muy enriquecedora que a nosotros nos pone en claro muchísimas cosas”, afirmó Ritondo en diálogo con CNN Radio, agregando además de que se está evaluando alguna medida de alivio para algunas partidas de discapacidad.

La reunión comenzó algo después de las 21 horas y duró aproximadamente dos horas. Tal como se dijo, Milei les habló de “ser voceros” de las ideas de la gestión en la esfera pública y de la importancia de las bases económicas que pregona. A lo largo de la conversación mencionó a autores de su preferencia como Robert Nozick, John Rawls, Jesús Huerta de Soto, Adam Smith, Carl Menger y Philipp Bagus.

En particular, los presentes comentaron que el libertario hizo especial énfasis en el nuevo libro que escribió el integrante de la Fundación Faro, Axel Kaiser, llamado Parásitos mentales. “Si la tradición judeocristiana nos trajo a la civilización, la izquierda nos conduce indefectiblemente hacia la barbarie. Todas estas ideas nefastas se transmiten y se propagan como parásitos, instalándose en la mente de millones de seres humanos gracias a décadas de esfuerzos propagandísticos", afirmó oportunamente Milei.

“Lo noté muy tranquilo. No insultó a nadie. Estuvo en modo profesor”, afirmó uno de los diputados que asistió al invite, destacando que criticó al gobernador Axel Kicillof sin llamarlo “enano soviético”.

En el mismo encuentro, Milei dijo estar alineado con las instituciones y remarcó que nunca jugó “por fuera de las reglas”. Hizo un repaso del fracaso legislativo que sufrió ante las candidaturas de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y remarcó que, así como los nombró por decreto, aceptó “el rechazo del Senado”.

En esa línea, según reconstruyó uno de los comensales, alegó que los vetos son una facultad de raigambre constitucional y que tiene “derecho en rechazar lo que” siente que le puede “perjudicar en la gestión”. “Me exigen un plan y un proyecto de país, pero yo no voy a elegir ganadores y perdedores”, fue una de las definiciones.

Después de esa conversación, Milei los invitó a comer empanadas de pollo y de jamón y queso. También tomaron agua y gaseosas en lata. Algunos de quienes asistieron no escatimaron algunas quejas al respecto: se les ofreció la comida muy tarde. Fue en ese trajín cuando les comentó que había visto Homo Argentum, la nueva película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se estrenará en todos los cines del país este jueves y que lo tiene a Guillermo Francella encarnando 16 personajes diferentes.

Milei dijo que le había encantado la película por cómo el actor encarnó los diferentes arquetipos argentos y porque, además, había muchos “mensajes antiwoke”.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

“La tengo acá, ¿quieren verla?“, los invitó el Presidente. Los allí presentes no se negaron y sólo algunos se fueron poco después porque tenían comisiones en la Cámara de Diputados: hoy la oposición planea dictaminar los proyectos de los gobernadores sobre las ATN y el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La película terminó pasada la medianoche.

Con información de Infobae

Temas
Seguí leyendo

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan

En este elecciones, las fake news vuelan: ¿Cómo identificar videos o imágenes alterados con IA?

El biógrafo de Milei, contra Julieta Prandi: "No me cierra nada"

Ya no habrá vacuna contra la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior por turismo

La incógnita sobre el candidato del bloquismo en la lista de Orrego: las dos alternativas

ATN: Ya tiene dictamen el proyecto de los gobernadores

Cristina Kirchner pidió 15 años de cárcel para Sabag Montiel y Brenda Uliarte

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El dique Punta Negra, uno de los favoritos de turistas y sanjuaninos.
Diputados

Por ley, en San Juan quieren garantizar el acceso libre de público a diques y ríos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

En el centro de la imagen, Carlos Macchi, el ex juez civil que fue destituido, condenado y cuyo camino podría ser el mismo para el juez Pagés
Repercusiones

Expropiaciones: fuentes de la querella califican a la estrategia de Pagés como un "absurdo jurídico"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas
Abordaje necesario

Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía
En Rivadavia

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan
Elecciones 2025

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación
El dato provincial

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación