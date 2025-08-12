martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cumbre

Milei convocó a diputados libertarios y aliados para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

El presidente Javier Milei se reunirá en la Quinta de Olivos con diputados oficialistas y aliados, buscando el tercio necesario para sostener el veto al aumento a las jubilaciones y a la actualización de montos a discapacitados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei ya festejó un anterior veto contra jubilados, con un asado en Olivos para los 87 héroes

Javier Milei ya festejó un anterior veto contra jubilados, con un asado en Olivos para los "87 héroes"

Javier Milei recibirá a los diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados en la Quinta de Olivos. El encuentro tendrá como eje central los vetos que el Presidente emitió contra el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

Lee además
milei veto las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad
Este sábado

Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad
Es oficial: el presidente Milei vetó las tres leyes sociales aprobadas por el Congreso.
Por decreto

Oficial: Milei vetó las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad

La intención del Gobierno es delinear una estrategia que permita blindar la impugnación presidencial en el recinto. La oposición buscará tratar los vetos la semana que viene.

Cabe destacar que el mandatario rechazó ambas leyes, junto a la vuelta de la moratoria previsional, porque sostiene que ponen en riesgo el déficit fiscal.

“Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza”, expresó una fuente legislativa que recibió la invitación a la cena. En ese sentido, en el oficialismo también hicieron referencia a la confianza que le tienen al bloque del PRO para estas votaciones: “Nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político frente a decisiones que se deben tomar para sacar adelante el país”.

Sin embargo, al Gobierno no le alcanza con la totalidad del PRO para cuidar las impugnaciones. Si durante las votaciones están los 257 diputados, LLA necesitará un tercio (86 votos) para blindarlo, y con el bloque que dirige Cristian Ritondo solo llega a 74. Es por eso que también deberá negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a aquellos monobloques que pueden sumar un voto más.

Los rechazos del Presidente no serán el único tema de la noche. También se espera que se hable de los proyectos de los gobernadores para repartir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.

Ambas iniciativas ya tienen la aprobación del Senado, y la oposición los impulsa en comisiones de Diputados.

En ese contexto, en Balcarce 50 ya dialogan con los mandatarios provinciales para evitar que estos proyectos avancen. No obstante, las dudas recaen sobre aquellos gobernadores que crearon la alianza Provincias Unidas y que buscan partir al medio la polarización entre LLA y el kirchnerismo. Ellos son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio TorreS (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Por otra parte, hay más tranquilidad con respecto a los mandatarios que sellaron con la gestión de Milei una alianza para los comicios del 26 de octubre. En Casa Rosada dan por descontado que Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Zdero) evitarán involucrarse en el tema.

Secretismo e invitados

Los diputados recibieron la invitación de la cena este martes después del mediodía. Y, hasta después del atardecer, la noticia no trascendió.

Entre los invitados se encuentran los 39 legisladores de La Libertad Avanza, los integrantes del bloque PRO y los miembros de la Liga del Interior, que hace menos de un mes formalizaron un interbloque con el oficialismo.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y todas las prestaciones

Ya comenzó la vigilia en la parroquia porteña de San Cayetano

ANSES empieza agosto con una buena noticia para jubilados

ANSES y los pagos para jubilados y pensionados en agosto 2025: cuándo cobran, el bono y montos

Karina Milei cambió al responsable médico de la Unidad Presidencial

Estafa $Libra: la oposición logró que pase al recinto la designación de autoridades de la comisión investigadora

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla en su show en Las Vegas

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿el edificio de radio sarmiento sera la sede de pami en san juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo
25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

Te Puede Interesar

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances
Desarrollo

Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación
En San Expedito

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas
Iniciativa

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas