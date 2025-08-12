martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud presidencial

Karina Milei cambió al responsable médico de la Unidad Presidencial

La hermana del presidente, y secretaria General de la presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia y designó a su sucesor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial.

Lee además
Karina Milei y Mauricio Macri llegaron a un acuerdo para ir juntos en CABA.
Legislativas

La LLA y el PRO competirán juntos en CABA tras el acuerdo cerrado entre Karina Milei y Mauricio Macri
un diputado se burlo de mauricio macri por el acuerdo entre la libertad avanza y el pro
Congreso

Un diputado se burló de Mauricio Macri por el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO

La medida se dispuso a través del Decreto 573/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y en la misma también se aceptó la renuncia del anterior titular, Manuel Emilio Estigarribia, a quién el Gobierno le agradeció "los servicios prestados en el desempeño de su cargo".

Martelletti era empleado del Ministerio de Salud de la Nación y ya se desempeñó como profesional en la Unidad Médica Presidencial en agosto de 2013, cuando Cristina Kirchner era Presidenta. Tendrá rango y jerarquía de subsecretario, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

El nuevo doctor a cargo del equipo médico responsable de la salud del presidente Javier Milei es especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello.

Si bien el decreto se publicó este martes en el BO, la medida ya se había hecho efectiva desde el 1 de agosto de 2025.

Según consta en su currículum, Martelleti se formó como médico en la Fundación Barceló y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Doctor Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita.

También integra el equipo quirúrgico del Hospital Posadas y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).

“Que atento la renuncia presentada por el doctor Manuel Emilio ESTIGARRIBIA al citado cargo de Director de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en el que fuera designado por el Decreto N°292/24, es que procede aceptar la misma. Que, por otra parte, resulta necesario proceder a la cobertura del aludido cargo", se indicó en el decreto firmado por el Presidente y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Temas
Seguí leyendo

Milei convocó a diputados libertarios y aliados para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

Estafa $Libra: la oposición logró que pase al recinto la designación de autoridades de la comisión investigadora

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla en su show en Las Vegas

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas

Este miércoles, trabajadores del Garrahan vuelven al paro y movilización

Milei recibirá a otro presidente latinoamericano aliado de Donald Trump

Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

La inflación marcaría menos del 2%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿el edificio de radio sarmiento sera la sede de pami en san juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo
25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

Te Puede Interesar

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances
Desarrollo

Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación
En San Expedito

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas
Iniciativa

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas