Karina Milei cambió al responsable médico de la Unidad Presidencial

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial.

Congreso Un diputado se burló de Mauricio Macri por el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO

Legislativas La LLA y el PRO competirán juntos en CABA tras el acuerdo cerrado entre Karina Milei y Mauricio Macri

La medida se dispuso a través del Decreto 573/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y en la misma también se aceptó la renuncia del anterior titular, Manuel Emilio Estigarribia, a quién el Gobierno le agradeció "los servicios prestados en el desempeño de su cargo".

Martelletti era empleado del Ministerio de Salud de la Nación y ya se desempeñó como profesional en la Unidad Médica Presidencial en agosto de 2013, cuando Cristina Kirchner era Presidenta. Tendrá rango y jerarquía de subsecretario, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

El nuevo doctor a cargo del equipo médico responsable de la salud del presidente Javier Milei es especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello.

Si bien el decreto se publicó este martes en el BO, la medida ya se había hecho efectiva desde el 1 de agosto de 2025.

Según consta en su currículum, Martelleti se formó como médico en la Fundación Barceló y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Doctor Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita.

También integra el equipo quirúrgico del Hospital Posadas y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).

“Que atento la renuncia presentada por el doctor Manuel Emilio ESTIGARRIBIA al citado cargo de Director de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en el que fuera designado por el Decreto N°292/24, es que procede aceptar la misma. Que, por otra parte, resulta necesario proceder a la cobertura del aludido cargo", se indicó en el decreto firmado por el Presidente y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.