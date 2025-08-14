jueves 14 de agosto 2025

Milei anticipó una "ola violeta" en Buenos Aires, y reivindicó el uso del "Nunca más" para hablar del kirchnerismo

El presidente Javier Milei fue el orador principal en el acto de lanzamiento de la campaña bonaerense para las elecciones legislativas del 7 de setiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei se puso hoy al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.

El lema es, cómo lo expuso la primera foto oficial, “kirchnerismo nunca más”. En el predio se hizo presente la militancia libertaria en pleno, para acompañar lo que el gobierno considera un paso clave para sostener el proyecto del presidente con vistas a la segunda mitad de su gestión.

Luego de la foto de lanzamiento en Villa Celina, La Matanza, con el presidente y los principales referentes de la alianza electoral cuya columna vertebral es La Libertad Avanza y el PRO, los candidatos libertarios replicarán el mensaje con la fórmula “Nunca Más”.

“Nunca más inseguridad, nunca más abandono, nunca más corrupción. Kirchnerismo nunca más”, reiteró el mensaje de la convocatoria en la cuenta del partido de La Plata.

El jefe de Estado comenzó su discurso con su habitual energía, luego de caminar por medio de la militancia que esperaba su llegada.

“Han convertido a la provincia de Buenos Aires en la vergüenza nacional”, afirmó el presidente.

“La calle es tierra de nadie, y literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega”, sostuvo.

“Los delincuentes circulan libres por la calle mientras la gente vive enrejada”, agregó en otro pasaje. El tono, al igual que el de los candidatos bonaerenses fue de duras críticas a la gestión del kirchnerismo en territorio bonaerense.

En otro pasaje de su discurso, el presidente destrató al gobernador de Buenos Aires. Lo hizo al criticar las prestaciones de la gestión bonaerense.

“Tan acostumbrados están los bonaerenses a este presente desgarrador que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor. Los bonaerenses que tienen miedo, huyen de cualquier servicio que ofrece la provincia. Aquellos que no pueden hacerlo, sufren la falla constante de los servicios que debería proveer el famoso Estado presente. Ese famoso estado presente que los kirchnerista tanto defienden”, afirmó Milei.

“Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia, e comunista enano Kicillof”, añadió.

Milei no se movió de sus críticas directas a las gestiones kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en la seguridad.

“Con esta dejadez obtuvimos una provincia bañada en sangre. Convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, arengó.

“PBA es una provincia donde hubo un robo cada 4 minutos, lo que generó constantes paro de colectiveros en reclamo de una mejor seguridad en las calles. Los bonaerenses no solo tienen que andar cuidando a cada paso que no les roben lo ya ganado, sino que también tienen que hacer malabares para poder seguir trabajando”, sostuvo.

En el marco de sus habituales críticas a la presencia del Estado en distintos ámbitos de la vida cotidiana, el presidente aludió a la causa judicial que investiga el uso de fentanilo contaminado en el sistema de salud, lo que ocasionó casi un centenar de muertes.

“Lo que es peor como han dedicado a colonizar tantos niveles del estado, tanto a nivel provincial como nivel nacional, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz a Ariel Furaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo”, dijo el presidente.

“¿A caso les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguimos, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país. Y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa", agregó.

En otro pasaje de su discurso, Milei advirtió que “quedarse en casa no es una opción”, y alertó que el ausentismo puede perjudicar al oficialismo.

“Quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis. No es causalidad que en la tercera sección electoral, vayan ocho intendentes como candidatos. a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, cuestionó a sus adversarios.

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peores hombres y vaya que los que son bien malos. Estuvimos mucho tiempo mirando para cualquier lado, es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez. Por eso, los bonaerenses de bien no podemos permitir que se salgan con la suya, tenemos que ir a votar, aunque nos quieran hacer votar cargos provinciales que la mayoría de la gente ignora. Hay que votar, como si se tratara de un acto de defensa persona”, agregó.

El presidente reiteró que no utilizará improperios para debatir. “Noté que les estaba dando un refugio a los talibanes de las formas, que no son más que una cáscara vacía. Por eso, discutamos las ideas, porque nosotros sí las tenemos”, aseveró.

No obstante, advirtió: “Voy a mantener esa promesa cuando se trate de interlocutores de buena fe”.

Sin nombrarla, el jefe de Estado hizo un comentario dirigido a la ex presidenta, Cristina Kirchner. Lo hizo al afirmar que con sus principales adversarios no es posible dialogar. “Qué podemos esperar de gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo pueden salir al balcón para ver a dos personas que la van a saludar”.

Tras esa afirmación, la militancia abajo del escenario empezó a corear: “¡tobillera! ¡tobillera!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1956146699577045414&partner=&hide_thread=false

El líder de La Libertad Avanza cerró su discurso con el mismo foco que atravesó la jornada. Con la frase “kirchnerismo nunca más”, el jefe de Estado se despidió abundando en cuestionamientos hacia el desempeño de sus adversarios políticos en la provincia de Buenos Aires.

“Desde hace décadas, la provincia de Buenos Aires se marchita en vez de crecer. En definitiva, ellos te quiebran las piernas para venderte la silla de rueda con sobreprecio pidiéndote que les des las gracias por la gestión. Le quieren hacer creer a la gente que su libertad depende de que se inaugure un edificio del ministerio de la mujer por cuadra en vez de que se pueden tomar el colectivo sin que les roben o que los maten”, concluyó.

Noticia en desarrollo...

